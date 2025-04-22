政府總預算解凍案將全送出 葛如鈞：計時監督奏效

行政院長卓榮泰今表示，會將解凍案全數送出，國民黨立委葛如鈞表示，國民黨立法院黨團昨才開解凍記者會，揭預算凍結真相，行政院今就急轉彎將1584案、1381億元解凍案一次送，表示記者會及「預算解凍計時器」都奏效，期待卓一言九鼎，計時監督也將監督到最後一刻。

今年度中央政府總預算案刪減幅度大，且部分預算遭到凍結，引發行政立法角力，在野質疑政院遲至今日未送凍結案。行政院今天指出，會將1381億元解凍案全數送至立法院，希望立法院能在短時間內全部解凍。

葛如鈞指出，國民黨團昨天才開記者會，用數據說明，距離委員會凍結之案件已超過100天，各部會卻遲遲沒有送出任何預算解凍報告、全台解凍進度掛零，行政院長卓榮泰今日態度大轉彎，表示「已指示各部會一律全案送出」，並透露凍結案高達1584項，總金額達1381億元。

葛如鈞表示，今天聽聞該消息很高興，黨團昨開解凍記者會，又宣布改版「預算解凍計時器」網站，繼「拐杖奇俠-老柯」外又上新角「光劍遊俠-卓院長」，用趣味方式提醒行政部門別再拖延，看來奏效。他說，「預算解凍計時器」本意從來不是唱衰政府，而是以公民科技促進政府前進，發揮「幽默監督」的積極功能。

葛如鈞提到，「預算解凍計時器」系統已全面開放程式碼，歡迎全民與網友取用、修改與延伸應用，打造屬於自己的政策計時器，不論是預算、政見還是法案進度，都能以開放技術參與監督國家治理，讓民主更加透明有力。