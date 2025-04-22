快訊

康橋成年禮車隊車禍7生輕重傷 環島行程提前結束？校方這樣說

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

政府總預算解凍案將全送出 葛如鈞：計時監督奏效

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。聯合報系資料照
國民黨立委葛如鈞。聯合報系資料照

行政院卓榮泰今表示，會將解凍案全數送出，國民黨立委葛如鈞表示，國民黨立法院黨團昨才開解凍記者會，揭預算凍結真相，行政院今就急轉彎將1584案、1381億元解凍案一次送，表示記者會及「預算解凍計時器」都奏效，期待卓一言九鼎，計時監督也將監督到最後一刻。

今年度中央政府總預算案刪減幅度大，且部分預算遭到凍結，引發行政立法角力，在野質疑政院遲至今日未送凍結案。行政院今天指出，會將1381億元解凍案全數送至立法院，希望立法院能在短時間內全部解凍。

葛如鈞指出，國民黨團昨天才開記者會，用數據說明，距離委員會凍結之案件已超過100天，各部會卻遲遲沒有送出任何預算解凍報告、全台解凍進度掛零，行政院長卓榮泰今日態度大轉彎，表示「已指示各部會一律全案送出」，並透露凍結案高達1584項，總金額達1381億元。

葛如鈞表示，今天聽聞該消息很高興，黨團昨開解凍記者會，又宣布改版「預算解凍計時器」網站，繼「拐杖奇俠-老柯」外又上新角「光劍遊俠-卓院長」，用趣味方式提醒行政部門別再拖延，看來奏效。他說，「預算解凍計時器」本意從來不是唱衰政府，而是以公民科技促進政府前進，發揮「幽默監督」的積極功能。

葛如鈞提到，「預算解凍計時器」系統已全面開放程式碼，歡迎全民與網友取用、修改與延伸應用，打造屬於自己的政策計時器，不論是預算、政見還是法案進度，都能以開放技術參與監督國家治理，讓民主更加透明有力。

葛如鈞表示，卓榮泰既然已承諾「一律全送」，期待卓一言九鼎，用實際行動證明執政黨是說到做到的行政團隊，計時器網站也會持續在線監督到最後一刻。

國民黨立委打造「預算解凍計時器」計時預算解凍進度。圖／取自「預算解凍計時器」
國民黨立委打造「預算解凍計時器」計時預算解凍進度。圖／取自「預算解凍計時器」

卓榮泰 國民黨 總預算 行政院 記者會

延伸閱讀

民眾黨團提國內移轉投票公投案 卓榮泰：可討論但須是全國性選舉

880億支持方案 卓榮泰：將調整條件24日提出特別條例

軍公教加薪3%何時入帳？ 卓榮泰：5月開始發放

卓榮泰酸朱立倫戰獨裁 ：連勝文、夏立言跟獨裁政權握手

相關新聞

外交部稱藍白刪預算害護照將用罄 王鴻薇揪1點打臉：林佳龍自曝其短

外交部長林佳龍昨指預算被刪影響護照發放，國民黨立委王鴻薇批評，國人都需繳交規費，外交部負責核發，再說從預算書來看，該給的預算都有給，外交部宣稱採購185萬本護照，實際上標案僅有180萬本，無論如何都是不夠，這不就是外交部預估錯誤？林佳龍是自曝其短。

原本印180萬本護照預算剩1.58億 吳志中：預估修為209萬本

外交部預算遭立法院刪凍後，傳出護照存量短缺20萬本，國民黨立委徐巧芯今在立法院總質詢時說，扣掉印製180萬本護照的7.3...

政院大轉彎將全送解凍案 國民黨團：早知今日何必當初

行政院長卓榮泰今在立法院備詢時突公開宣示，要將全部預算解凍送立法院審議。國民黨立法院黨團表示，早知今日又何必當初？從預算...

政府總預算解凍案將全送出 葛如鈞：計時監督奏效

行政院長卓榮泰今表示，會將解凍案全數送出，國民黨立委葛如鈞表示，國民黨立法院黨團昨才開解凍記者會，揭預算凍結真相，行政院...

【重磅快評】綠色迴力鏢 阿扁會向賴清德網軍求饒？

前總統陳水扁日前對賴清德總統喊話，不應隨意抹紅「XX同路人」；但因這句話，阿扁臉書被青鳥炎上，他今天意有所指貼文，「明槍...

接見環團 賴總統：提高對美採購能源、核電需凝聚共識

今天是世界地球日，賴清德總統接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。賴總統在會中做出三點裁示，包括第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。