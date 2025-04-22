接見環團 賴總統：提高對美採購能源、核電需凝聚共識

今天是世界地球日，賴清德總統接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。賴總統在會中做出三點裁示，包括第一，持續強化能源安全，對美國提高採購，包括天然氣、石油等國家必要能源；第二，核能議題需要凝聚共識；第三，持續推動綠能除弊的工作。

賴總統致詞時表示，氣候變遷是21世紀全世界面臨最嚴峻的挑戰，現在所經歷的每一年，都可能是最熱的一年；極端氣候不僅僅衝擊民生與產業，也威脅到國家安全和全球穩定。因此去年他上任後成立「國家氣候變遷對策委員會」，希望透過跨領域、跨世代、跨主張的多元對話，誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，也展現出政府推動淨零轉型與韌性社會的決心。

賴總統指出，在今年1月的會議上，行政團隊已經提出國家減碳的新目標，也就是相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2%以及2035年減量38%加減2%。這個台灣NDC3.0的Beta版本，是由行政院副院長鄭麗君帶領行政院永續會淨零小組，與各部會、專家學者密集開會、討論的結果。先是檢視各部會「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足，於是再「由上而下」，由行政院淨零小組提出六大部門的減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量，希望以更有彈性的節奏，邁向2050年淨零轉型的目標。

賴總統說，要穩健邁向2050淨零排放，政府也必須確保能源供應的穩定。因此要推動「第二次能源轉型」，強化深度節能、再生能源以及儲能技術發展，建構多元且具韌性的能源體系；同時持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，提升國家永續發展的韌性。因此行政院已經核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，從2023年到2026年投入超過4千億元，推動126項具體行動。

總統提到，政府也會透過「氣候變遷因應法」，從國家的層級推動永續教育，增進全民對淨零與調適的共識。

總統府表示，賴總統與環團代表共同聽取環境部長彭啓明簡報「全國NGOs建言溝通平台辦理情形」及「國際趨勢與我國淨零轉型策略」，並接受台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華代表遞交「全國NGOs環境會議建言書」。接著在聽取台灣公民參與協會創會理事長何宗勳報告「針對『溝通對話平台』之優化建議」後，與環團代表進行意見交流。

賴總統提出三點裁示，第一，持續強化能源安全。能源安全就是國家安全。要積極推動第二次能源轉型，從提高能源自主，到強化能源韌性，以確保能源安全，都是政府持續努力的工作。

賴總統說，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購，包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性的重要環節，希望能夠得到大家的支持。

第二，賴總統說，核能議題需要凝聚共識。各界對於核能議題有很多的討論。政府當前最重要的工作就是持續穩定供電、開發多元綠能，同時也不排除任何有助於淨零的方案。行政團隊一貫的立場，就是對未來新的、先進的核能技術，保持開放的態度。賴總統重申，任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識三個重要的前提，才有可能進行。

賴總統表示，第三，持續推動綠能除弊的工作。除了積極執行綠能掃黑肅貪的「靖平專案」以外，行政院也已經成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，鼓勵業者與民眾對不法情事提出檢舉，檢調單位接獲舉報就立即全力偵辦。

總統強調，推動再生能源的發展，是提高台灣能源自主非常重要的一環，也是國家重要的政策。因此，絕對不容許不肖分子從中牟利，不論哪個黨派、哪個團體，利用國家政策來謀取利益，政府一定會嚴懲、嚴辦，絕不寬貸，讓綠能政策的推動能夠更加順利。