外交部稱藍白刪預算害護照將用罄 王鴻薇揪1點打臉：林佳龍自曝其短

外交部長林佳龍昨指預算被刪影響護照發放，國民黨立委王鴻薇批評，國人都需繳交規費，外交部負責核發，再說從預算書來看，該給的預算都有給，外交部宣稱採購185萬本護照，實際上標案僅有180萬本，無論如何都是不夠，這不就是外交部預估錯誤？林佳龍是自曝其短。

王鴻薇指出，林佳龍昨備詢突指因藍白統刪業務費，護照恐短缺20萬本，今年10月國人換發護照業務恐中斷，再一次想利用「藍白刪預算」想要轉移自己面對的外交難題，沒想到新聞出來，這樣荒謬的論點卻遭到國人撻伐，因為國人申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照是國人付錢，外交部負責核發，且按過去標準預算是超過的，很多民眾都在問，這規費難道都是收假的嗎？

王鴻薇分析，外交部去年公開採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬元，外交部領事事務局今年度三讀後預算數為11億5357萬9千元，白紙黑字的打臉，哪來的刪除預算？而這樣的數字也揭露林佳龍非外交體系出身不專業的隱憂，因為本年護照採購，從預算書上看來，外交部就是只有180萬本，現在突然說185萬本，又說短缺20萬本只能用到10月底，該給的預算都有給，但數量仍不足，這不就是外交部預估錯誤？林佳龍不是自曝其短嗎？

王鴻薇表示，執政黨配合行政官員用刪除預算造謠攻擊在野黨，已經多次被認證是低劣的造謠手法，日前內政部長劉世芳造謠租金補貼被凍結，台北市議員林亮君造謠松山機場機棚預算遭刪。