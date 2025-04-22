【重磅快評】吃台灣米當中國鬼？劉世芳要帶什麼風向

內政部長劉世芳又凸槌了？她日前下鄉宣講提到財劃法及預算被砍，批民眾黨跟著國民黨砍預算，是吃台灣米要當中國鬼，這種政黨台灣不需要；今天民眾黨立委林國成質疑這種講話不適當，劉世芳馬上改口說她不是指民眾黨。劉世芳敢說不敢當，出狀況還要行政院長卓榮泰幫忙緩頰，真能堪任首席部長一職？

林國成應該是忍了很久，劉世芳是3月29日在高雄宣講時痛批民眾黨吃台灣米要當中國鬼，林國成今天才提出質疑，指大家都是台灣人，他墓地都看好了，為什麼要說他是中國鬼？劉世芳則解釋，當天是個人發言，而且她說的是「有一些人」，不是指民眾黨，林國成應看一下前言後語。

劉世芳改口，表示她不是說民眾黨。但還原當天談話，她確以新通過的財劃法開頭，指6都中，高雄、台南的錢分最少，但為何兩市10幾席的立委會輸人家？因為有民眾黨，國民黨怎麼砍預算就跟著砍，民眾黨就是標準100%的另一種國民黨，若是這樣，票還要投給他們嗎？吃台灣米要當中國鬼，這種政黨台灣不需要。

劉世芳的話有其邏輯，從財劃法、砍預算講到吃台灣米當中國鬼，是完整連貫的說法，任憑劉事後改口，說她所指是有一些人，並非民眾黨，其實是拗不過去；林國成即使倒帶再看一百遍劉世芳的前言後語，還是不會改變她罵民眾黨的事實。

更可議的是，她推說她當天是個人發言，但社會可以接受這種說詞嗎？堂堂內政部長公開痛批在野黨，卻說這只是她個人的看法，難怪一旁的行政院長卓榮泰也看不下去，小小糾正劉「對政黨價值性批判當然要謹慎」。其實，卓榮泰沒說的是：「劉世芳請你也收斂一下，好嗎？」。

不過，但劉世芳以高雄、台南錢分最少來責罵民眾黨，真的有道理嗎？這次財劃法修法，行政院不提版本，立法院三讀表決時，民進黨卻跑掉四名立委，民進黨明明有51立委，卻表決輸給在場的國民黨48席立委，而離席的三名綠委還是高雄立委，其中兩人還跑去和吳乃仁夜宴，劉世芳怎麼好意思反過來指責民眾黨吃台灣米要當中國鬼？

再看一下財劃法修法，從直轄市分配金額來看，台北市破千億居首，新北因人口數最多，增幅最高，除台北市，其餘五都依序為新北、台中、高雄、桃園以及台南，與修法前的排名相同，既然排名未變，高雄還比桃園多，劉世芳的說法也自然不成立。

最後看總預算，立法院三讀通過中央政府總預算案歲出為2兆9248億元，刪除6.6%、約2075億元，比前一年增加2.56%，歲出預算是史上最高；至於凍結預算共1584項，金額約1381億元，卓榮泰今天表示已要求各部會一律送出報告請立法院解凍。

如果朝野都依遊戲規則來走，立法院依法審查預算怎麼就成了吃台灣米當中國鬼？劉世芳如果沒有講錯話，又何來改口？如果她說不是指民眾黨，說的有一些人，到底是那些人？

內政部既然是政黨法主管機關，依憲法增修條文規定，若有政黨危害中華民國之存在或憲政秩序，就應聲請憲法法庭審理是否解散，此事何其慎重，劉世芳有責任講清楚，怎能用吃台灣米要當中國鬼發表個人意見，這是要帶什麼風向？