立委赴中納管 卓榮泰籲韓國瑜把國安放最優先地位

民進黨立委林宜瑾今天質詢時，質疑立法院針對赴中納管拒絕依法配合。行政院長卓榮泰表示，政院下週會提出安全查核機制，國家安全不只是行政院，立法院也應從自律跟法制化著手，鄭重呼籲立法院長韓國瑜，一起努力齊步往前走，把國家安全放在最優先的地位。

卓榮泰今天上午率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

林宜瑾質詢時問，藍白兩黨聯手阻礙立委赴中納管的法案，對於共諜案幸災樂禍，對國安持消極態度，行政院是否有態度與呼籲，陸委會也強調，現行赴中納管本來就有包括立法院在內，只是立法院不提報，陸委會是否有提修法的計劃。

陸委會主委邱垂正表示，現行法律，各院跟各部會只要涉密人員，就應該提報到主管機關內政部移民署來申報許可，除了立法院之外，其他4院都有送涉密名單，陸委會本於落實兩岸條例精神，持續跟立法院溝通，持續努力。

至於未來要如何修法，邱垂正說明，從中央到地方，包括民選的公職人員，赴陸也要有必要的管理制度、要納管，畢竟，公開化與透明化是向國民負責；整體社會都很在乎民意代表到中國大陸做何種交流，這種交流對台灣安全有沒有傷害或幫助。除了立委之外，立委助理的型態更加複雜，是否納入規範也會一併檢討，

林宜瑾指出，她今年2月針對立法院拒絕赴中納管行文立法院，立法院秘書長周萬來回覆，立法院及立委不是兩岸人民關係條例第9條第4項所規範的涉密人員，周萬來還說，立法院為合議制機關，院長或立委是否從事涉及國家安全利益或機密業務，除非有明文規範，否則需由立院合議方式來決議，是否涉密是投票比人頭決定，這相當荒謬。

林宜瑾強調，同樣是合議制，從監察院到地方法院都全力配合赴中納管的規範，唯獨立法院提出理由來拒絕遵守。

對此，卓榮泰回應，行政院下週會對公務人員提出一套機制安全查核機制，國家安全不只是行政院工作，立法院也應從自律跟法制化著手，鄭重呼籲韓國瑜，一起努力齊步往前走，把國家安全放在最優先的地位。