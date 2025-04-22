正台派、正藍軍攜手 盼跨黨推大罷免

台派蔡丁貴、李川信等人，與號稱正藍軍的鷹爸徐柏岳、前陸軍師長丘衛邦罕見齊聚一堂，希望理性推動大罷免！罷團、台派社團與多位退將召開「民主共識、反共同行」記者會，希望透過8場會談討論白色恐怖、228等歷史重要議題，並號召更多人參與大罷免連署。罷團也表示，不會因為受到民眾肢體碰撞就屈服。

討論關鍵歷史議題

北社副社長羅浚暄22日於「民主共識、反共同行：正台派vs.正藍軍大會談啟動記者會」上表示，希望所有台灣人不分黨派，站出來保衛國家，未來希望透過8場正台派vs.正藍軍不公開的會談活動，討論影響台灣關鍵發展的議題，包括2758號決議、228事件、白色恐怖與大罷免等。

「我們是理性推動罷免！」羅浚暄強調，2758號決議的解釋應該由立法院處理，但國民黨與民眾黨立委如今卻濫刪預算，對國家安全造成重大影響，而罷免都是經過重重程序、多場討論宣講而凝結的成果，希望反對方不要只會蒼白怒吼、或是謾罵罷免團體，應該一起響應大罷免、創造台灣價值。

不能接受肢體衝突

文山退葆發言人Pat也說，在宣傳罷免連署時，遇到很多人以肢體碰撞攻擊志工，這已經超越理念不同的政治互動可接受的範圍，但若是有心人士要以此激化對立是沒有用的，他們會挺身而出對抗暴力行為，而如今罷免國民黨立委賴士葆已經達標，希望藉此勉勵連署艱困的選區繼續走下去。

鷹爸徐柏岳則指出，他與桃園市議員、同為退將出身的于北辰近來都被黑得相當慘，但正藍軍與正台派一起攜手向前是因為對這塊土地的熱愛，因此他希望透過罷免，讓台灣民眾更有信心，可以未來永續的生存繼續奮鬥。

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