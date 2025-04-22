快訊

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

方濟各最後接見的外國政要！美副總統范斯獲贈1物曝光

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

正台派、正藍軍攜手 盼跨黨推大罷免

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

台派蔡丁貴、李川信等人，與號稱正藍軍的鷹爸徐柏岳、前陸軍師長丘衛邦罕見齊聚一堂，希望理性推動大罷免！罷團、台派社團與多位退將召開「民主共識、反共同行」記者會，希望透過8場會談討論白色恐怖、228等歷史重要議題，並號召更多人參與大罷免連署。罷團也表示，不會因為受到民眾肢體碰撞就屈服。

討論關鍵歷史議題

北社副社長羅浚暄22日於「民主共識、反共同行：正台派vs.正藍軍大會談啟動記者會」上表示，希望所有台灣人不分黨派，站出來保衛國家，未來希望透過8場正台派vs.正藍軍不公開的會談活動，討論影響台灣關鍵發展的議題，包括2758號決議、228事件、白色恐怖與大罷免等。

「我們是理性推動罷免！」羅浚暄強調，2758號決議的解釋應該由立法院處理，但國民黨與民眾黨立委如今卻濫刪預算，對國家安全造成重大影響，而罷免都是經過重重程序、多場討論宣講而凝結的成果，希望反對方不要只會蒼白怒吼、或是謾罵罷免團體，應該一起響應大罷免、創造台灣價值。

不能接受肢體衝突

文山退葆發言人Pat也說，在宣傳罷免連署時，遇到很多人以肢體碰撞攻擊志工，這已經超越理念不同的政治互動可接受的範圍，但若是有心人士要以此激化對立是沒有用的，他們會挺身而出對抗暴力行為，而如今罷免國民黨立委賴士葆已經達標，希望藉此勉勵連署艱困的選區繼續走下去。

鷹爸徐柏岳則指出，他與桃園市議員、同為退將出身的于北辰近來都被黑得相當慘，但正藍軍與正台派一起攜手向前是因為對這塊土地的熱愛，因此他希望透過罷免，讓台灣民眾更有信心，可以未來永續的生存繼續奮鬥。

【更多精采內容，詳見

2758號決議 徐柏岳 罷免 退伍軍人 退將

延伸閱讀

台派退將等團體代表立院開記者會 籲全民行使罷免權

允參加426凱道集結 黃國昌：無差別罷免不會坐視不管

蔣萬安倒閣說 他指2大變數、朱立倫想罷免賴清德「不可能任務」

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

相關新聞

否認擋解凍案！卓揆要求1584案全送出 請立院一律速解凍

行政院及各部會至今未向立法院提出預算解凍案，遭在野批評。行政院長卓榮泰指出，今年凍結案共1584項，經行政院計算約1381億元，而解凍案在各部會狀況不同，很多機關無法達到解凍條件，所以無法送出，既然立法院這麼急，他已要求各部會一律送出，請立法院短時間內一律解凍。

軍公教加薪3%何時入帳？ 卓榮泰：5月開始發放

總統府3月公布今年度中央政府總預算案，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，5月就會入帳；他並表示，行政院不承認這樣的預算審查合法合憲，行政院也將針對總預算案及財政收支劃分法新法提出釋憲。

檢調大搜索罷團 民進黨司法改革原來是一場騙局

檢調司法近日相繼出手，積極偵辦涉假造連署的罷免團體，領銜人接二連三被帶走，藍營地方黨部則是一個接一個遭搜查，在野高喊司法不公，但這司法不公，其實是檢調自己造成的。

【重磅快評】吃台灣米當中國鬼？劉世芳要帶什麼風向

內政部長劉世芳又凸槌了？她日前下鄉宣講提到財劃法及預算被砍，批民眾黨跟著國民黨砍預算，是吃台灣米要當中國鬼，這種政黨台灣不需要；今天民眾黨立委林國成質疑這種講話不適當，劉世芳馬上改口說她不是指民眾黨。劉世芳敢說不敢當，出狀況還要行政院長卓榮泰幫忙緩頰，真能堪任首席部長一職？

普發現金降關稅衝擊 在野凝聚共識拚本會期完成修法

美國總統川普實施對等關稅政策重拳，行政院祭出880億元支持方案，預計本周通過特別條例草案送立法院審議。由於傳統產業衝擊甚大，朝野立委也接連接獲陳情，立法院本會期預計延會至7月31日，在野黨優先力拚還錢於民、還假於民、880億元特別條例完成三讀。 有藍營人士認為，民眾黨團同樣主張普發現金，等於藍白對此已有初步共識，問題在於金額，但都還可以再談…

正台派、正藍軍攜手 盼跨黨推大罷免

台派蔡丁貴、李川信等人，與號稱正藍軍的鷹爸徐柏岳、前陸軍師長丘衛邦罕見齊聚一堂，希望理性推動大罷免！罷團、台派社團與多位退將召開「民主共識、反共同行」記者會，希望透過8場會談討論白色恐怖、228等歷史重要議題，並號召更多人參與大罷免連署。罷團也表示，不會因為受到民眾肢體碰撞就屈服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。