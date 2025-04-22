卓榮泰：若還執迷兩岸一家親 絕對不是台灣現狀主流

行政院長卓榮泰今天說，和平有兩種，一種是夠強、一種是投降，絕對要讓國防力量夠強，讓境外敵對勢力不會來侵略；如果還執迷在「兩岸一家親」，絕對不是台灣的現狀、主流。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民眾黨立委劉書彬指出，據憲法增修條文規定，現在是在國家統一前的狀況，因此自由地區與大陸地區的人民關係是由「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，她問現在兩岸關係是一國兩區還是兩國。

卓榮泰說，依照憲法及兩岸人民關係條例的用字，當然是自由地區與大陸地區，但如果對外在國際上把自己稱為地區，那是非常不宜的，「我們是中華民國」。劉書彬指出，如果要邁向法理台獨可能要修憲，或聲請違憲審查。

卓榮泰表示，修憲工程浩大，且國會結構應該很難，修憲後還要修憲公投，但國會的工程就不簡單了。依兩岸人民關係條例、憲法，對內用「地區」這個法律用語談論，沒有大問題；但對外絕對不能把自己列為地區，「我們是主權獨立的國家，這個國家叫做中華民國」，要叫中華民國台灣也歡迎。

劉書彬指出，中共的反分裂法中提到，若台獨勢力以任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，得採取非和平方式捍衛國家主權和領土完整。

陸委會主委邱垂正說，不該用中國的反分裂國家法來框限兩岸的互動，總統是依反滲透法定義，中國大陸對台灣的所作所為、步步進逼，「哪一項不是境外敵對勢力」。劉書彬表示，反滲透法是前總統蔡英文時期訂的，當時民進黨是多數；邱垂正說，「法律是延續性的」。

邱垂正表示，全世界都知道中共對台的嚴重威脅，軍機艦擾台，這是客觀事實、舉世公認的對台威脅，法律是一回事，難道劉書彬沒感受到威脅嗎。卓榮泰說，和平有兩種，一種是夠強、一種是投降，絕對要讓國防力量夠強，讓境外敵對勢力不會來侵略。

卓榮泰表示，如果還執迷在「兩岸一家親」絕對不是台灣現狀、主流；劉書彬則說，主流是維持現狀。卓榮泰說，「我們沒有要從任何國家脫離出來，是中華人民共和國從中華民國脫離出去的，不是嗎？」。

此外，民眾黨立委林國成質詢時問，民眾黨是否有阻擋任何兩岸政策。陸委會主委邱垂正表示，目前法律案是還沒有，但預算案卻滿遺憾的。卓榮泰也說，提出很多國安相關法律，「（民眾黨）並沒有支持」。

林國成表示，他就在程序委員會中，要卓榮泰不要被底下的人矇騙，只有2案沒有通過，是立委、議員、村里長到大陸去訪問時，要跟主管機關或跟立法院報告，只有擋這個，「立法委員跟立法院報告，是順理成章」。

卓榮泰說，「所以說有擋啊，不管什麼理由就是有擋」，這是國家安全所必須；林國成回應，「這不是擋，這是暫緩」。邱垂正表示，希望立法院的涉密人員應該跟行政部門通報，陸委會來審查。

民眾黨立委麥玉珍質詢指出，總預算完全是改民國113年的計劃，沒有任何創意就送過來，刪的都是吃喝玩樂的。卓榮泰說，有新台幣2806億元新增預算，「顯然委員預算書沒有看完」、「妳說113年我們照抄，這樣對公務員不公平，我不接受」，2806億元新增預算說得出哪一項嗎。