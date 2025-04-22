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解凍案將陸續送出 軍公教加薪3% 5月發

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰22日表示，近日請部會整理好後就會送出解凍案，但也將對總預算與《財劃法》提出釋憲。（圖／行政院提供）
行政院長卓榮泰22日表示，近日請部會整理好後就會送出解凍案，但也將對總預算與《財劃法》提出釋憲。（圖／行政院提供）

「各部會預算解凍條件不同，會整理後陸續送到立法院！」針對在野黨立委近日疾呼行政院送出預算解凍案，行政院長卓榮泰22日呼籲，請立法院短時間內全部解凍。另外，藍委翁曉玲與綠委林宜瑾關心軍公教加薪3%何時入帳？卓榮泰說5月，但也強調，總預算有違憲，屆時會提釋憲

解凍案整理後送出

卓榮泰22日前往立法院進行施政報告並備詢，會前媒體詢問行政院是否要送解凍案到立法院？卓榮泰回應說，目前凍結案經行政院自行計算約有1584案、凍結預算數約1381億，其中提出書面報告就可以動支的有1162項，但金額只有154億；提出專案報告後，經審查始得動支的有373項、366億；其他特殊凍結項目有49項，金額最高861億。

針對特殊凍結，卓榮泰說明，比如執行到30%之後才能提出解凍案的有30項；解凍條件尚未達成的有10項，比方說他要某幾個部會提出追加預算之後才能解凍，所以是（執行比例）條件還沒有達成的有30項；至於解凍的條件窒礙難行的，這部分有部分是違法、違憲的，行政院不可能達到條件的有9項。

「確認之後，我們會要求行政院各部會，無論是提出書面報告或是專案報告經審查後的，或是有其他凍結項目的解凍案，一律全送出來。」卓榮泰也呼籲，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院的業務能夠進行，讓人民也能夠不因此而產生一些行政接洽上面的困難，希望「一律送出、一律解凍」。

將對總預算釋憲

針對880億特別預算，媒體詢問是否會與在野溝通？但卓榮泰僅表示，經過跟產業界的溝通瞭解，廠商希望政府把申請的門檻能夠降低，也同時把能夠接受到支持的產業家數能夠放大，24日將會提出特別條例，有增加補助範圍與上限。

總統府3月公布今年度中央政府總預算案，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳？卓榮泰在立法院備詢時表示，5月就會入帳，前面因為覆議案的關係所以無法很順利發放。他也透露，行政院並不承認這樣的預算審查合法合憲，未來將針對總預算案及《財政收支劃分法》的新法提出釋憲。

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