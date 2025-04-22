民眾黨團提國內移轉投票公投案 卓榮泰：可討論但須是全國性選舉

民眾黨立院黨團提出國內移轉投票公投案，18日在立法院會逕付二讀。行政院長卓榮泰今天表示，國內移轉投票可以討論，但必須是全國性選舉。至於境外投票，卓榮泰說，「絕不可行」，因受控於人的太多，境外敵對勢力對投票行為產生什麼結果，無法用民主來秤量。

立法院會今天對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢。民進黨立委林宜瑾在質詢時指出，民眾黨團上周突襲式提出公投案，對於不在籍投票、移轉投票機制的定義模糊不清，對於境外設投票所，政府是否有可能無視於中國對台灣民主的威脅，貿然開放電子投票，甚至是境外投票，是否應該對境外敵對勢力介入台灣選舉有所警覺。

卓榮泰回應，國家現在的處境，所謂境外的電子投票等，他們認為絕不可行，因為受控於人的太多，境外敵對勢力對投票行為產生什麼結果，是無法用民主來秤量的，境外的電子投票行為，現階段不予採納、不予考慮。

至於國內部分的移轉投票，卓榮泰說，大家可以討論，但要有一個限制，必須是全國性選舉，一個地方選舉，若全國都在移轉投票，會造成很大困擾；其次，全國性的移轉投票也要考量從對事開始，對人的部分，複雜性更高。

中選會主委李進勇表示，有關不在籍投票法制面的檢討，行政部門一直都在進行，長期以來，內政部及中選會的立場是一致、一貫，主要精神就是認為，不在籍投票牽涉到很多複雜因素，若去影響到選務穩定的話，事情就非常嚴重。

李進勇指出，中選會採取穩健步驟，從比較單純的「對事」的公投跨出第一步，累積一些實施經驗結果，再來進一步「對人」的選舉，至於採取何種方式，再做討論，目前還是往這個方向推進。