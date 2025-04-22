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卓榮泰：受控於人太多 境外電子投票「絕不可行」

中央社／ 台北22日電

民眾黨立法院黨團提出國內移轉投票法制化公投案，並於18日立法院會逕付二讀、送交黨團協商。行政院長卓榮泰今天表示，國家現在的處境，境外的電子投票「絕不可行」，因為受控的人太多，境外敵對勢力對投票行為產生什麼結果，是「無法用民主來秤量」。

卓榮泰上午率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

民進黨立委林宜瑾質詢時表示，民眾黨團上週突襲式提出公投案，對於不在籍投票、移轉投票機制的定義模糊不清，對於境外設投票所，政府是否有可能無視於中國對台灣民主的威脅，貿然開放電子投票，甚至是境外投票，是否應該對境外敵對勢力介入台灣選舉有所警覺。

卓榮泰說，國家現在的處境，所謂境外的電子投票等，「我們認為絕不可行」，因為受控於人的太多，境外敵對勢力對投票行為產生什麼結果，是無法用民主來秤量的，「境外的電子投票行為，現階段不予採納、不予考慮」。

卓榮泰表示，至於國內部分的移轉投票，大家可以討論，但要有一個限制，必須是全國性選舉，一個地方選舉，若全國都在移轉投票，會造成很大困擾；其次，全國性的移轉投票也要考量從對事開始，對人的部分，複雜性更高。

林宜瑾也說明，在野黨很奇怪，一方面凍結中選會預算，另一方面又要擴大辦理業務。

中選會主委李進勇指出，有關不在籍投票法制面的檢討，行政部門一直都在進行，長期以來，內政部及中選會的立場是一致、一貫，主要精神就是認為，不在籍投票牽涉到很多複雜因素，若去影響到選務穩定的話，事情就非常嚴重。

李進勇解釋，中選會採取穩健步驟，從比較單純的「對事」的公投跨出第一步，累積一些實施經驗結果，再來進一步「對人」的選舉，至於採取何種方式，再做討論，目前還是往這個方向推進。

對於民眾黨提出的2個公投案，李進勇回應，因已進入到立法院交付公投程序，中選會不宜表示意見。

不在籍投票 中選會 公投 卓榮泰

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