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【即時短評】賴清德該停止惡的循環

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
面對內外交迫情勢，尤其國內政局動盪，民進黨政府責無旁貸，賴清德總統必須終止「惡的循環」避免國家繼續內耗。圖／聯合報系資料照片
面對內外交迫情勢，尤其國內政局動盪，民進黨政府責無旁貸，賴清德總統必須終止「惡的循環」避免國家繼續內耗。圖／聯合報系資料照片

各國忙於應對美國總統川普貿易之際，民進黨加足馬力續推大罷免，透過司法戰壓迫在野黨，此舉讓在野「團結」，藍白主席朱立倫黃國昌舉行峰會，兩黨也有望共同上街「戰獨裁」。賴政府面對內外交迫情勢，尤其國內政局動盪，責無旁貸，賴清德總統必須終止「惡的循環」避免國家繼續內耗。

賴政府執政下個月就將屆滿一周年，但過去一年來，朝野對立一天比一天嚴重，民進黨作為執政黨，並未思索如何化解朝野政治僵局，取而代之的是透過大罷免，持續抬升朝野對抗氣氛，目的就是藉由大罷免過程的政治動員，塑造藍綠對決氣氛，進而從中獲取政治紅利。

賴總統對大罷免雖然多次重申「尊重民團」，但從民進黨公職協助罷免連署、政院「政策宣講」協助罷免連署，民進黨立委在國會殿堂公然訴求「大罷免、大成功」，再到親綠側翼網紅以「反共」為名上街推動大罷免民進黨公職站台力挺等，綠營選輸就翻桌，選民都看在眼裡，而身兼民進黨主席的賴清德自然也與大罷免緊緊綁在一起，難以切割。

近日，司法機關偵辦罷免「死人連署」，大舉搜索、約談罷免綠委團體以及國民黨地方黨部，但此舉遭在野黨質疑「辦藍不辦綠」；民進黨政府司法大刀揮來，一方面讓台北市長蔣萬安喊出立法院應該倒閣，另外也促成藍白陣營另類「團結」，將在426上街發出對賴政府的怒吼。

對民進黨而言，現在思考的或許是，國民黨內部、藍白兩黨對倒閣議題舉棋不定，在野黨各懷鬼胎，「團結」只是假象，根本無須理會。

然而，在當前全球急於應對川普貿易戰重大變局，民進黨卻仍忙著「對付」在野黨，導致國內政局紛亂不穩。民進黨與其持續推動大罷免壓迫在野黨，或放任朝野火車對撞，賴總統與民進黨應思考的是遞出橄欖枝，主動與在野黨對話，否則內部政治對抗難解，如何團結應對外部威脅？民眾的不滿，最終也將歸咎於執政黨。

司法 川普 朱立倫 民進黨 罷免 藍白 賴清德 黃國昌

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