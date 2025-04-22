軍公教加薪3%遲遲未入帳 卓揆：5月開始發放

行政院去年底拍板，軍公教加薪3%，不過至今仍未入帳，對此，就有立委關心軍公教加薪何時會入帳，行政院長卓榮泰22日表示，因為之前預算還有覆議一直卡住，整個預算沒辦法很順利執行，包括也被刪除的約用人員業務費用，都來不及辦追加預算，所以會先給予軍公教人員3%加薪和跟約用人員的費用一併在5月份發放。

行政院在去年決議今年的軍公教將要加薪3％，不過卻因為總預算案問題卡關，導致加薪遲遲無法實現。今日在立法院立委們紛紛關心，對此，卓榮泰也表示，行政院已在今日上午決定，5月便會發放，並說明遲至5月發放是因為行政院之前曾針對今年度中央政府總預算提出覆議，在此之前，不宜動支。

卓榮泰說明，約用人員的薪資因編在業務費用，遭到刪除，行政院來不及辦追加預算，因此會先勻支，與軍公教的加薪一併於5月發放，且同時對總預算及財劃法聲請釋憲。但並非是承認這樣的審查預算是合法合憲的，所以行政院也會針對預算案跟財劃法的修法，同時我們會提出釋憲。