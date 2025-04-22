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影／盧秀燕為教宗去世致哀 仍未透露是否出席426遊行
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日去世，各界咸表哀痛。台中市長盧秀燕今天說，已請市府第一時間向教廷大使館致哀，也代表全體市民哀悼；不過被問及是否出席國民黨主席朱立倫號召的426凱道遊行，盧仍未回答。
台中市府今天上午舉行市政會議。媒體詢問盧秀燕，是否會出席426上凱道遊行？是否同意台北市長蔣萬安提議倒閣？對今天上午朱立倫與民眾黨主席黃國昌的會談怎麼看？盧皆未回答，快步進入會議室。
盧秀燕說，教宗方濟各昨天盟主寵召，她內心非常不捨，代表全體市民哀悼；方濟各是第一個來自中南美洲的教宗，一直堅持簡樸的風格，與窮人和受難者站在一起，也致力破除天主教會的陋習和陳規，寬容、親切、具有高度幽默感，受到世人景仰。
盧秀燕表示，得知消息後第一時間請市府向教廷大使館致哀，也期盼教宗生前致力宣揚的和平、包容、友愛能繼續引導世人，願他安息。
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