下周提公務員安全查核機制 卓榮泰籲韓國瑜：國安放優先位置

綠營共諜案連環爆，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，行政院在下周會對公務員提出一套安全查核機制，他希望國家安全不只是行政院的工作，立法院也應該從自律跟法治化著手，他呼籲立法院長韓國瑜一起努力齊步往前走，把國家安全放在最優先的地位。

立法院會今天對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢。民進黨立委林宜瑾表示，很多立委往中國跑，助理也往中國跑，現在發現有些立委的助理或單位幕僚，涉及共諜，是否立委助理赴中也會納管？陸委會主委邱垂正表示，立委助理的型態更加複雜，是不是納入規範，會一併檢討。

林宜瑾提到，她針對立法院拒絕赴中納管，有行文給韓國瑜跟立法院秘書長周萬來，周萬來回說立法院以及立委似乎不是兩岸人民關係條例第9條第4項所規範的機密人員，周萬來還說立法院為合議制機關，立委是否從事涉及國家安全利益或機密業務，除非有明文規範，否則需有立法院的合議方式來決議之。

林宜瑾批評，一件事情是不是機密，要由立委投票、比人頭決定，這相當荒謬，但其他合議制機關，從監察院到地方法院，大家全力配合赴中納管，唯獨立法院提出這種理由來拒絕遵守。

卓榮泰表示，行政院在下周會對公務員提出一套安全查核機制，他希望國家安全不只是行政院的工作，立法院也應該從自律跟法治化來著手，所以他鄭重的呼籲韓國瑜，行政立法一起努力齊步往前走，把國家安全放在最優先的地位。