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卓榮泰：行政院將會針對總預算及財劃法提釋憲

中央社／ 台北22日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰今天答詢民進黨立委林宜瑾有關軍公教調薪3%問題時表示，目前114年度中央政府總預算覆議案已被否決，也來不及辦理追加預算，費用會先勻支，「因為不是承認這樣審查預算是合法、合憲」，行政院會針對總預算及財劃法修法提出釋憲

立法院會12日否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，總統賴清德於3月21日公布114年度中央政府總預算及財政收支劃分法刪除及修正條文。

監察院率先於3月24日遞狀聲請釋憲，卓榮泰今天上午率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，對於總預算及財劃法修法，首度表態將聲請釋憲。

林宜瑾質詢時，卓榮泰答詢上一位立委質詢時，提及軍公教加薪3%，「5月就會入帳」，是否可以進一步說明，同時，立法院上個月否決行政院提出的總預算覆議案，行政院接下來的救濟措施是什麼。

卓榮泰表示，在總預算的解凍部分，無論是否達到解凍條件，或設了很多特殊的解凍條件，包括提出書面報告後就可以動支、提出專案報告後，經審查後始得動支，以及其他特殊凍結項目，上述3項全部送出，希望在最短的時間內，能夠一律解凍，讓行政部門好做事。

至於軍公教加薪3%，卓榮泰說明，因為之前總預算及覆議等一直卡住，對整個預算沒有辦法順利施行。到現在為止，覆議案也已經被否決，包括約用人員的業務費用也被刪除，但因為來不及辦追加預算，因此，軍公教加薪3%會跟約用人員等費用，一併先勻支出來。

卓榮泰也強調，「因為我們不是承認這樣審查預算是合法、合憲」，行政院也會針對總預算及財劃法修法同時提出釋憲。

卓榮泰 林宜瑾 總預算 行政院 財劃法 釋憲

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卓榮泰：行政院將會針對總預算及財劃法提釋憲

行政院長卓榮泰今天答詢民進黨立委林宜瑾有關軍公教調薪3%問題時表示，目前114年度中央政府總預算覆議案已被否決，也來不及辦理追加預算，費用會先勻支，「因為不是承認這樣審查預算是合法、合憲」，行政院會針對總預算及財劃法修法提出釋憲。

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