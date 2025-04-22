82人赴陸遭盤查、失蹤 邱垂正：登錄系統可及時協助

陸委會宣導推廣「國人赴陸港澳動態登錄系統」，提醒民眾注意赴陸風險。陸委會主委邱垂正表示，國人赴陸已經通報82案失蹤或被強制拘留，如果事先登錄這項動態登錄系統，政府就可以及時給予協助。他強調，登錄系統都是鼓勵性質。

邱垂正說，國人赴陸港澳，特別是中國大陸，有不少家屬通報失蹤、被盤查或被強制拘留等，從去年初到今年3月底為止，已經通報達82案，所以陸委會呼籲國人前往中國大陸前，要先登錄陸委會的動態登錄系統，如果需要緊急協助的話，政府可及時給予必要的協助。

這套登錄系統未來會不會變為強制性質？邱垂正強調，陸委會陸港澳登錄系統都是鼓勵性的。他指出，陸委會感謝觀光署協助向各大旅行公會發出赴陸要登錄，多一份登錄就多一份安全保障。

另一方面，學者及陸委會官員警告，過去陸客觀光「一條龍」模式導致亂象叢生，甚至可能造成引進陸資、暗藏國安危機。邱垂正說，陸委會一直堅持要透過觀光小兩會溝通協商，再來開放的邏輯就在這邊。他強調，在過去開放觀光時，常常有陸客一條龍，由特定業者壟斷利益，造成國內業者反而無法從事優質觀光旅遊。

邱垂正強調，現在中國大陸對台灣看不出有任何善意，陸客團又是由官方來操縱控制，容易引起統戰操作，對台進行政治、經濟脅迫，也就是所謂的「養套殺」，說斷就斷，讓業者血本無歸、哭訴無門，這樣就不是開放觀光的原意。