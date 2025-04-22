國安局分析中共藉黑幫、錢莊與宮廟對台滲透5樣態

近期共諜案頻傳，國安局分析，中共持續加大對台滲透力度，近期對台滲透作為樣態包含勾結黑幫發展武裝內應、開設地下錢莊引誘投共、利用宮廟誘吸軍人刺密、透過網路勾聯布建組織、藉身分掩護接觸政府人員等5種態樣。

立法院外交及國防委員會明天將邀請邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥等機關首長報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。國安局已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

國安局書面報告指出，中共利用台灣民主自由開放環境，透過迂迴、隱蔽情報工作手法，持續加大對台滲透力度，統計2020年迄今共諜案起訴人數計159人，其滲透手法主要透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對台灣軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得台灣國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織，顯示中共對台滲透手法更趨多元、全面。

國安局分析，近期對台滲透作為樣態包含勾結黑幫發展武裝內應、開設地下錢莊引誘投共、利用宮廟誘吸軍人刺密、透過網路勾聯布建組織、藉身分掩護接觸政府人員等5種態樣。

針對勾結黑幫發展武裝內應，國安局指出，中共吸收台灣幫派分子，以免償借款為誘因，物色具資金缺口現役軍人，刺蒐軍事機敏資訊；另要求幫派分子於中共武力犯台時，豎立五星旗擔任內應，配合發動陰謀破壞；中共透過幫派組織地下匯兌管道，引進中共資金，吸收退役軍人蒐集國軍將官名冊、外國駐台機構、軍事雷達站、聯訓基地等重要地點照片及座標，企圖組織昔日軍中同袍規劃狙擊任務。

至於開設地下錢莊引誘投共，國安局提到，中共吸收台灣民眾、退役軍人設立空殼公司發展組織據點，並開設地下錢莊與賭場，勸誘或脅迫現役軍人蒐集軍事機密、填寫效忠中共誓約書，或駕駛軍用直升機投共。

對於利用宮廟誘吸軍人刺密，國安局表示，中共提供經費資助宮廟負責人，藉宮廟收驚、問事、求籤 等活動，接觸現役軍人，利誘軍人著軍服、持五星旗拍攝「對中投誠」影片，或交付部隊防衛計畫文件。

針對透過網路勾聯布建組織，國安局分析，中共透由FB、LINE、LinkedIn等網路平台為媒介，利用網路貸款接觸需款孔急的現、退役軍人，以提供機敏資料償還債務，或引介軍中同袍發展組織，並以虛擬貨幣規避查緝。

至於藉身分掩護接觸政府人員，國安局表示，中共透過在「中」台商等網絡，利用迂迴、掩護身分等手法，接觸政府機關人員、民意代表等，企圖取得台灣政府機敏資訊。

為因應中共多元滲透手法，國安局指出，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」，防制境外勢力滲透，國安局將強化蒐研違法情資及事證，提供司法機關依法偵處，並偕同行政部門完善相關安全防護機制，以確保國家安全及維護民主法治體制。