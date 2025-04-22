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軍公教加薪3%何時入帳？ 卓榮泰：5月開始發放

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
總統府3月已經公布中央政府總預算，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，5月就會入帳；他並表示，行政院不承認這樣的預算審查合法合憲，行政院也將針對今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法提出釋憲。圖／聯合報系資料照片
總統府3月已經公布中央政府總預算，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，5月就會入帳；他並表示，行政院不承認這樣的預算審查合法合憲，行政院也將針對今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法提出釋憲。圖／聯合報系資料照片

總統府3月公布今年度中央政府總預算案，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院卓榮泰今天在立法院備詢時表示，5月就會入帳；他並表示，行政院不承認這樣的預算審查合法合憲，行政院也將針對總預算案及財政收支劃分法新法提出釋憲。

立法院會今天對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委翁曉玲、民進黨立委林宜瑾關注軍公教加薪3%何時入帳，卓榮泰表示，軍公教同仁的加薪3%，因為之前預算還有覆議案一直卡住，預算沒辦法很順利。

卓榮泰提到，約用人員的經費編列在業務費，已經被刪除了，行政院現在來不及辦追加預算，所以軍公教人員3%加薪會跟約用人員的費用一併先勻支，在5月份兩項都會提出來，同時因行政院不承認審查預算合法合憲，所以行政院也會針對預算案跟財劃法的修法提出釋憲。

翁曉玲質詢時感嘆，軍公教很倒霉，因為雇主是政府，所以可以遲發薪水，津貼、考績都沒有發。

卓榮泰說，因刪預算刪到預算無法確定，不要把責任怪到行政院身上來，並嗆翁曉玲說，「你對法律解讀一知半解，又讓人民不相信政府。」

翁曉玲回嗆，「請你不要質疑我，不要質疑我一個法學教授，我法學博士的專業比你懂得多。」卓榮泰回嗆，「也許啦！但是你不懂的地方更多。」

公務員 卓榮泰 林宜瑾 翁曉玲 行政院 軍公教

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