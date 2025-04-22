軍公教加薪3%何時入帳？ 卓榮泰：5月開始發放

總統府3月公布今年度中央政府總預算案，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，5月就會入帳；他並表示，行政院不承認這樣的預算審查合法合憲，行政院也將針對總預算案及財政收支劃分法新法提出釋憲。

立法院會今天對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委翁曉玲、民進黨立委林宜瑾關注軍公教加薪3%何時入帳，卓榮泰表示，軍公教同仁的加薪3%，因為之前預算還有覆議案一直卡住，預算沒辦法很順利。

卓榮泰提到，約用人員的經費編列在業務費，已經被刪除了，行政院現在來不及辦追加預算，所以軍公教人員3%加薪會跟約用人員的費用一併先勻支，在5月份兩項都會提出來，同時因行政院不承認審查預算合法合憲，所以行政院也會針對預算案跟財劃法的修法提出釋憲。

翁曉玲質詢時感嘆，軍公教很倒霉，因為雇主是政府，所以可以遲發薪水，津貼、考績都沒有發。

卓榮泰說，因刪預算刪到預算無法確定，不要把責任怪到行政院身上來，並嗆翁曉玲說，「你對法律解讀一知半解，又讓人民不相信政府。」

翁曉玲回嗆，「請你不要質疑我，不要質疑我一個法學教授，我法學博士的專業比你懂得多。」卓榮泰回嗆，「也許啦！但是你不懂的地方更多。」