環團與總統有約 提大林蒲、社子島等60案

今天是世界地球日，全國NGOs將晉見總統，預計提60案請各主管機構納管，其中大林蒲遷村、非核家園、社子島議題也都將納入討論。

全國NGOs環境會議團體今年4月22日世界地球日進總統府晉見總統，這也是總統賴清德上任後，首次與環保團體會面。全國NGOs今年新增60件提案，請總統責成相關部會列管推動。

根據資料，去年賴總統就職前夕，NGOs在地球日拜會，總計有111案列管，經過一年溝通有23案解列，還有88案列管；今年新增60案，總計148案。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，高雄大林蒲居民長期生活在重工業污染下，多數居民期待遷村，請政府儘速兌現遷村承諾，並將遷村與新材料循環產業園區環評脫鉤。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠強調，下個月17日就會達成非核家園的目標，核安會為核能安全及核子反應器運轉執照核、換發的主管機關，更應堅定表達符合國際核安規範的現行條文及相關辦法不容任意修改，以為全民安全把關。

謝志誠並準備「非核護家園 罷免救台灣」旗幟，打算請賴總統在旗幟上簽名。

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之指出，中共軍方日前以我國永安天然氣接收站進行模擬攻擊，協和四接預定地距離駐紮131艦隊的軍港威海營區僅約1400公尺；呼籲總統以國家安全與基隆港市安全為首要考量，責成國防部具體評估軍事攻擊、爆炸壓力與救災撤離等計畫。

關懷生命協會副執行長周瑾珊提出4項動保建言，聚焦「動保教育扎根」與「接軌國際評鑑」。

惜根台灣協會專員李華萍強調，台北社子島居民自始至終均表達不願意參加區段徵收，內政部竟在重大爭議中快速通過社子島區段徵收範圍，讓居民無法接受。內政部對於環團建議只回應內部已做許多修正，實際上與民間要求差異甚遠。盼望總統可以了解民間疾苦，不是只聽官員片面之詞。