否認擋解凍案！卓揆要求1584案全送出 請立院一律速解凍

行政院及各部會至今未向立法院提出預算解凍案，遭在野批評。行政院長卓榮泰指出，今年凍結案共1584項，經行政院計算約1381億元，而解凍案在各部會狀況不同，很多機關無法達到解凍條件，所以無法送出，既然立法院這麼急，他已要求各部會一律送出，請立法院短時間內一律解凍。

國民黨立法院黨團昨天質疑，今年度中央政府總預算經總統公布32天以來，不見任何部會向立院提解凍報告，且已有公務員爆料，政府下令扣住準備好的解凍報告，就是故意拖延，持續賣窮喊冤，也方便下鄉造謠。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時說針對預算結凍狀況做說明。他指出，立法院非常關心解凍案處理狀況，其實並非是行政院有任何要求，而是每個部會有不同狀況。

卓榮泰接著拿出筆記指，今年的預算凍結案共1584項，但立法院從未宣布總金額，行政院計算各項目後，總凍結金額為1381億元。解凍方式分為三個項目，其一是提出書面報告即可動支共1162項、金額僅154億元；提出專案報告後經審查始得動支共373項、金額366億元。

卓榮泰續指，第三項為其他特殊凍結項目共49項，金額高達861億元，其中分為三大項，其一是立法院要求執行要到一定比率後才能申請，比如預算執行30％才能提出解凍案，共30項；凍結案所涉解凍條件未達成，比如要求部會提出追加預算後才能解凍，共10項；解凍條件窒礙難行、部分違法違憲，讓行政院無法達到條件，共9項。

卓榮泰重申，解凍案在各部會的狀況不同，如果已經達到解凍條件者或許可以送出，但很多機關都沒有達到，所以無法送出。立法院既然這麼急，他已請主計總處算清楚項目，確認後會要求各部會一律送出。

他說，無論是提出書面報告、或專案報告經審查後的，或是有其他凍結項目的解凍案，一律全送出來，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院業務能夠進行，人民也能不因此產生行政洽接上的困難，希望一律送出、一律解凍。