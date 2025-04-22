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林國成：我是台灣人、台灣鬼 劉世芳罵中國鬼應下台

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片

立法院今天進行對行政院長卓榮泰施政總質詢，民眾黨立委林國成質詢時表示，內政部劉世芳日前造謠，說民眾黨是「中國鬼」，但大家都是台灣人，他也是台灣人，墓地也都看好了，之後就是葬在台灣，是「台灣鬼」，為什麼要說他是中國鬼，要求應下台負責。

劉世芳上月底在高雄出席民進黨政策說明會時表示，，立法院修「財劃法」讓台南、高雄分到的錢最少，因為有民眾黨，國民黨怎麼砍預算就跟著砍，民眾黨就是標準100%的另一種國民黨，吃台灣米要當中國鬼。

林國成今天表示，一個主管政黨的機關首長，公開說這種話，適合嗎？為什麼要這樣罵整個黨？公開講種話很不適當，應該下台。劉世芳回應，當天是個人發言，且他說的「有一些人」，不是指民眾黨，是有一些人親共，應該出來說明，林國成應看一下前言後語。

卓榮泰表示，對政黨價值性批判當然要謹慎，但任何政黨對總統的批判，也要非常小心。

內政部 劉世芳 卓榮泰 林國成 民眾黨

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