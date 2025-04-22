獨／盧秀燕不支持倒閣？ 知情者分析：更關心民生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
據知情人士指出，盧秀燕對倒閣未明確表態，就是「不支持」只是不便直說而已。記者黃寅／攝影
據知情人士指出，盧秀燕對倒閣未明確表態，就是「不支持」只是不便直說而已。記者黃寅／攝影

台北市長蔣萬安拋出「倒閣」說，台中市長盧秀燕態度引起外界好奇。但據知情人士指出，盧未明確表態，是因為考慮倒閣並不操之在國民黨之手，若要通過，還得有民眾黨的支持，才過得了立法院二分之一通過的門檻，最後甚至也要總統賴清德同意解散國會才行，這無疑將讓目前的政局更亂，也偏離了她一直以來著眼於民生的施政思考。

為了國民黨多個縣市黨部發起罷免活動卻被檢調搜索偵辦，盧秀燕日前曾嚴厲批評，認為不該因此「打壓民主」並呼籲身兼民進黨主席的總統賴清德「萬萬不可」目的是為了維護台灣的民主，不可濫用司法，著眼也是為了人民。

據了解她的人表示，盧秀燕現在最掛念的，還是美國對等關稅對台灣企業的衝擊，並認為90天轉眼即到，台灣若未能做好因應，接下來可能就得面臨企業關廠、裁員的局面，如果民生都顧不好，政黨還沉迷於政爭，即使贏了政爭，又有何利於廣大的社會大眾，民眾能接受嗎？

知情者分析，現實而言，以民眾黨已是不可忽視的力量而言，往後不管誰是黨主席，藍白合都是不可忽視的課題。以大罷免而言，民眾黨尚會和國民黨站在同一陣線，在面對民進黨進擊時，還可共同抵禦。若是倒閣成立，接下來又得遇到明年的地方大選，民眾黨可能會在改選中失去席位，甚至為了明年的地方大選提前布局，民眾黨和國民黨就不是站在一起，甚至難免有傷害。

再以台中而言，若是大罷免，盧秀燕要顧的，也許僅是「2加1」3席，但若是倒閣，她得負起全面輔選責任。若要全面施力，不僅工程浩大、不見得穩操勝算，還顧不上照顧企業、民生，變數實在太多。

所以，即使台北市長蔣萬安登高一呼，提振了國民黨的士氣，但既然倒閣不必然操之在己，也許在提振了士氣之後，回守陣線，重整隊伍，還是較為現實的作法。

倒閣 國民黨 民眾黨

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