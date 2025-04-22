聽新聞
0:00 / 0:00

赴陸動態登錄系統 觀光署表示非強制

聯合報／ 記者胡瑞玲洪子凱／台北報導

觀光署發文給旅遊業者，要求業者宣導台人赴陸旅遊風險意識。圖／截自北市議員侯漢廷臉書
觀光署發文給旅遊業者，要求業者宣導台人赴陸旅遊風險意識。圖／截自北市議員侯漢廷臉書
賴清德總統三月十三日發表「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」談話，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度；觀光署日前發文旅遊業者，提醒顧客「謹慎評估是否赴陸」。台北市議員侯漢廷質疑沒有法源依據，業者則說只是協助宣導，無法律約束，想去或必須去的人還是會赴陸。

觀光署表示，為提高國人赴陸風險意識及宣導風險態樣，觀光署於四月二日發函旅行社，將大陸委員會所發布國人赴陸風險實際案例、赴陸提醒與建議事項及國人赴陸港澳動態登錄系統等資訊告知旅行社，轉知旅客參考。旅行社是協助宣導及提醒旅客，登錄系統是鼓勵民眾多加運用，並非強制。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，上周就收到觀光署的公文，只是協助宣導，並無法律約束，目前也沒規定未落實登錄者會被罰。

法律約束 觀光署 風險

延伸閱讀

觀光署發文要求「勸阻」遊客赴陸？ 業者曝影響程度

中央要求旅遊業者「勸阻」遊客赴陸 侯漢廷批：收入民進黨補嗎？

【重磅快評】「XX同路人」 賴清德師法毛澤東？

大罷免變大追殺？ 李艷秋指民進黨沒回答3問題、賴清德有終極武器

相關新聞

共諜專題報告吳釗燮未到 藍白譴責

綠營共諜案連環爆，連國安會秘書長吳釗燮於外交部長任內的助理也涉嫌。立法院司委會昨天邀請相關官員針對「共諜滲透進行檢討」專...

新聞眼／國安漏洞 別用憲政保護傘遮掩

立法院司委會昨排專題報告關切共諜案檢討進度，國安會秘書長吳釗燮缺席，事後更發新聞稿指是「遵循憲政慣例」。民進黨助理共諜案...

沒部會提預算解凍 藍批方便造謠

國民黨立法院黨團昨天舉行「民進黨凍結預算，只造謠、不缺錢」記者會，質疑總預算經總統公布卅二天以來，不見任何部會向立院提解...

赴陸動態登錄系統 觀光署表示非強制

賴清德總統三月十三日發表「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」談話，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制...

林佳龍訪非洲固樁 宏都拉斯復交仍待觀察

外交部表示，外交部長林佳龍今將以總統特使身分，率團訪問我國位在非洲地區友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世壽誕慶典；林...

林佳龍明訪史瓦帝尼 率官方與經貿考察團一道

外交部表示，外交部長林佳龍將以總統特使身分，應邀於22日至26日率團訪問我國位在非洲地區友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。