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赴陸動態登錄系統 觀光署表示非強制
賴清德總統三月十三日發表「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」談話，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度；觀光署日前發文旅遊業者，提醒顧客「謹慎評估是否赴陸」。台北市議員侯漢廷質疑沒有法源依據，業者則說只是協助宣導，無法律約束，想去或必須去的人還是會赴陸。
觀光署表示，為提高國人赴陸風險意識及宣導風險態樣，觀光署於四月二日發函旅行社，將大陸委員會所發布國人赴陸風險實際案例、赴陸提醒與建議事項及國人赴陸港澳動態登錄系統等資訊告知旅行社，轉知旅客參考。旅行社是協助宣導及提醒旅客，登錄系統是鼓勵民眾多加運用，並非強制。
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，上周就收到觀光署的公文，只是協助宣導，並無法律約束，目前也沒規定未落實登錄者會被罰。
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