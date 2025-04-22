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林佳龍訪非洲固樁 宏都拉斯復交仍待觀察

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部長林佳龍。記者林俊良／攝影
外交部長林佳龍。記者林俊良／攝影

外交部表示，外交部長林佳龍今將以總統特使身分，率團訪問我國位在非洲地區友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世壽誕慶典；林佳龍將出席見證台史雙邊合作計畫成果，也率領企業代表團考察經貿合作。

史瓦帝尼為我國在非洲唯一友邦，對於中國大陸近年來在非洲擴張影響力，林佳龍此舉被解讀為替賴總統固樁。

外交部表示，特使團除應邀參加慶典及相關活動，也將晉見國王恩史瓦帝三世、王母恩彤碧；林佳龍將面呈賴清德總統親簽賀函與國書予史王，並依當地禮俗分別致贈史王與王母牛隻作為賀禮，期待藉由這次特使團與產業團的訪問行程，進一步深化台史合作及強化兩國邦誼。

此外，民進黨立委陳俊宇昨質詢表示，有若干宏都拉斯總統候選人承諾，若勝選要恢復與台灣的邦交，林佳龍回答「我們歡迎」，也會密切關注。

林佳龍表示，台灣幫助宏都拉斯發展白蝦產業有成，結果宏國有些忘恩負義，中國採購承諾跳票，宏國蝦類出口下滑，傷了自己的人民；台灣現在幫忙貝里斯發展白蝦產業，業者反映貝里斯的養蝦環境比宏都拉斯還要好。

民進黨立委王定宇關切，有無國家尋求與台灣重建或建立新邦交關係？林佳龍表示，朝此目標努力，但目前還沒有到成熟階段。

外交部 林佳龍 非洲

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