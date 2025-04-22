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沒部會提預算解凍 藍批方便造謠

聯合報／ 記者李成蔭張文馨林銘翰／台北報導

國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）、葛如鈞（左）昨舉行記者會，指中央政府只會到處造謠說預算被刪，只為大罷免。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）、葛如鈞（左）昨舉行記者會，指中央政府只會到處造謠說預算被刪，只為大罷免。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團昨天舉行「民進黨凍結預算，只造謠、不缺錢」記者會，質疑總預算經總統公布卅二天以來，不見任何部會向立院提解凍報告，「民進黨政府根本故意的，畢竟預算解凍了，還怎麼下鄉造謠？」就是故意拖在那邊，持續賣窮喊冤。

黨團書記長王鴻薇表示，民進黨一路造謠，現在還在講藍白刪預算影響業務執行，之前扯公費留學，近日又扯松山機場建棚經費遭擋而影響救災，但是被事實查核中心打臉，不斷造謠；一個多月來，沒有任何一件解凍案送到立院。

國民黨立委葛如鈞也說，立委們凍結預算是希望確認政府將錢花在刀口上，政府現在賣窮喊冤，面對何時提出解凍報告卻支吾其詞，其實很多是書面報告就能解決，卅二天來為何不願意做？已有公務員爆料，政府現在就是下令扣住已經準備好的解凍報告，「這樣要怎麼團結」？很多民眾已經看不下去。

國民黨團首席副書記長羅智強更批，民進黨不送解凍案是為繼續造謠的陽謀，現在拿人民權益當人質，只是為鼓動大罷免。

外交部林佳龍昨赴立院報告業務，談到外交部預算遭立院凍結導致業務執行產生困難；領務局代理局長陳尚友指出，以現有核發數推估年度需求，護照大約短缺十五萬到廿萬本。林佳龍說，外交部遭凍結預算將影響外館水電和租金支付，「所謂凍結五成，我們外館六月卅日就要打烊的話，傷害國家之大；外館約聘人員（薪水）和水電等都不能付，這真的迫在眉梢要趕快處理。」

國民黨立委黃仁反指外交部到目前為止沒送案要求解凍，卻又不斷對外宣傳行政部門沒預算可執行。國民黨立委馬文君也表示，今年外交部通過預算比歷年都高，立法院統刪，外交部可就整體預算調整，但外交部偏偏要砍掉護照製作費，這是標準情勒人民，而且嫁禍給在野黨。

民眾黨立委林憶君指出，立法院沒有指定刪減領事事務管理費，外交部卻自行選擇刪減護照預算；若是外交部急需動用，應盡快把解凍案送到立法院，馬上就可以解決問題。

林佳龍則表示，行政院和主計總處彙整各部會的解凍案，外交部配合辦理，他想政院有通盤考量。他說，外交部一直在準備解凍報告，若立法院能將解凍權由院會轉回到委員會，事情會更簡單。

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