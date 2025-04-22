新聞眼／國安漏洞 別用憲政保護傘遮掩

立法院司委會昨排專題報告關切共諜案檢討進度，國安會秘書長吳釗燮缺席，事後更發新聞稿指是「遵循憲政慣例」。民進黨助理共諜案連環爆，未見檢調像調查罷免連署般大動作偵辦，吳釗燮也不想到立院被監督，事涉國安危機，人民知的權利何在？

國安會秘書長到底該不該到立院備詢？確實是歷屆立法院朝野攻防的焦點。依照憲法增修條文，總統府下設國安會，因此有人認定國安會秘書長為總統幕僚而非行政人員；但是「國家安全會議組織法」明定國安會應受立法院監督，除非法律修正，吳釗燮本人不願到立院也不派員說明，立法院如何「監督」？

吳釗燮遭立院譴責後，國安會回應指是「遵循歷任政府一致之體制及慣例」。事實上，大法官第四六一號解釋，僅針對司法、考試、監察三院院長及獨立行使職權如ＮＣＣ委員、公平會委員會，可依循憲政慣例不用赴立院備詢。國安會秘書長是否有憲政慣例保護傘可不赴立院，仍有疑義。

再者，昨天司委會專案報告題目為「共諜滲透檢討」，執政黨上至賴清德總統身邊、國安外交體系，下至民進黨中央黨部、民進黨立委都有幕僚助理被中共滲透，國安出現重大危機，僅僅一句「遵循憲政慣例」，立委竟不能替人民了解目前共諜滲透影響層面有多廣？後續防堵共諜、查核官員有何對策？這樣合理嗎？

民眾黨團總召黃國昌昨質詢發現吳釗燮前助理何仁傑初任時安全考核過一次，總統府諮議吳尚雨則完全未辦理過安全考核，這不就是國安長年漏洞嗎？未來如何補破網？吳釗燮若真的光明磊落，就應面對國人，說清楚講明白。