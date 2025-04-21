在野領袖峰會邀出席 賴總統同時段排定接見環團

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中央社／ 台北21日電
國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民眾黨主席黃國昌今天呼籲民進黨主席賴清德（圖）一起參與。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民眾黨主席黃國昌今天呼籲民進黨主席賴清德（圖）一起參與。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民眾黨主席黃國昌今天呼籲民進黨主席賴清德一起參與。不過，據了解，明天正是「世界地球日」，藍白會談同一時段，賴總統已有既定行程，將接見「第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表 」，聽取環團建言。

國民黨與民眾黨22日將舉辦在野領袖峰會。民眾黨主席黃國昌今天呼籲兼任民進黨主席的總統賴清德一起參與。

據了解，明天正是「世界地球日」，藍白會談同一時段，賴總統已有既定行程，將接見「第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表」，聽取環團建言。

據指出，這項行程一年一度，是總統府年度大事之一，依循慣例，總統每年都會在4月22日當天或前夕出席環境會議，會在總統府內接見環保團體聽取建言，今年與會團體共提出60項建言。為事先對焦收攏各項議題，總統府秘書長潘孟安已於今天下午在府內與環團進行會前會，讓明日會議各項溝通交流更順暢。

據指出，環保團體代表今年提出約60項建言，經過多次的溝通會議，明天「與總統有約」的會議，將聚焦約15項核心議題，諸如，高雄馬頭山生態保育、廢棄物處理法制、大林蒲遷村進度、能源轉型、協和四接、公益信託機制、區段徵收制度、社子島區段徵收、遊蕩犬隻管理、動物保護教育等。

民眾黨 總統府 行程

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