林佳龍明訪史瓦帝尼 率官方與經貿考察團一道

外交部表示，外交部長林佳龍將以總統特使身分，應邀於22日至26日率團訪問我國位在非洲地區友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）57歲壽誕慶典活動；林佳龍將出席見證台史雙邊合作計畫成果，也將率領企業代表團考察經貿合作。

針對林佳龍在史瓦帝尼的活動，外交部說明，特使團一行除應邀參加慶典及相關活動外，也將晉見史國國王恩史瓦帝三世、王母恩彤碧（Queen Mother Ntombi Tfwala），並與總理戴羅素（Russell Dlamini）及外長戴柏莉（Pholile Shakantu）會談，就進一步強化雙邊關係與未來合作計畫交換意見。

外交部指出，林佳龍也將面呈賴清德總統親簽賀函與國書予史王，並依當地禮俗分別致贈史王與王母牛隻作為賀禮。

此外，特使團一行也將出席數場台史雙邊重要合作計畫成果的活動，包括史國「戰略儲油槽工程計畫啟動典禮」、「婦女創業小額信貸循環基金」與「史國5G政府及智慧城市發展」，並視察我國援建的史京政府醫院急門診大樓。

外交部表示，林佳龍此行也將與戴柏莉簽署「台史有關合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄」，透過經驗分享，協助史國因應當前資安領域的相關挑戰。

外交部表示，林佳龍此行除率領官方特使團外，同時也將帶領由產業界人士所組成的經貿考察團同往史國，實地瞭解台史兩國在商務、投資及勞務等面向合作的可能性，並藉以協助我商未來以史國為據點，進一步布局及拓展在非洲商機，實踐我國與非洲共榮願景。

外交部指出，台史兩國自1968年建交以來，雙邊合作計畫成果豐碩，高層互訪頻繁，國王恩史瓦帝三世去年即曾率領總人數逾百人的大型訪問團來台，參加賴清德總統就職典禮；史國政府一向積極支持我國參與國際組織推案，是我國最堅實的友邦之一，外交部期待藉由這次特使團與產業團的訪問行程，進一步深化台史合作及強化兩國邦誼。