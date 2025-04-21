遭公督盟指「擋案王」 林思銘嗆：綠色打手在操弄資訊

公督盟指稱國民黨立委林思銘封殺124件國安法案，是「擋案王」，林回應，這是操弄資訊，委員會中一人一票如何靠他一人封殺？且期間內只開17次會議，如何「封殺124案」？公督盟監督應秉持客觀及中立，並了解委員會運作方式，不能淪為綠色打手。

林思銘批評，所謂「擋案王」說法不僅謠言惑眾，更是刻意操弄數字遊戲、操弄資訊落差、以偏概全的政治抹黑，完全站不住腳，公督盟這樣的行為根本就是綠色打手，應該更名為「只督藍白盟」。

林思銘說明，立法院程序委員會本質上是合議討論制，任何的決議，皆由各黨團所派定之程序委員會委員共19人，於會議中就各提案，依討論共識或在意見分歧時進行表決產生，每位委員於每次會議中投下自己的一票。他雖身為本屆第二會期的國民黨黨團書記長，但在程序委員會中，一樣僅有一票的權利，若靠他一人怎「封殺」提案？這樣的計算方式，是故意因人設算，或根本不知道運作方式而混淆視聽。

林思銘提到，根據立法院議事記錄，本屆立法院第二會期自2024年9月至2025年1月止，共召開17次程序委員會，如何在17次會議中「封殺124案」？實屬荒謬至極。公督盟如此操作，是否故意忽略了整體黨團運作與集體決策的事實，假監督國會名義，實打擊在野黨行鬥爭之實？

林思銘質疑，公督盟所謂的「擋案」定義為何？是投下反對票？主張暫緩列案？還是依法提出議程刪除？是否將同一提案多次暫緩列案重複計算？若僅因林思銘身為黨團幹部，便將所有決議責任一股腦推給個人，這難道不是典型的邏輯跳躍與造謠抹黑的政治操作？