中央要求旅遊業者「勸阻」遊客赴陸 侯漢廷批：收入民進黨補嗎？

台北市議員侯漢廷今爆料，觀光署發文給旅遊業者，要求業者勸阻台人赴陸，他指出台人赴陸共230萬人次，禁止團客赴陸已對業者重大打擊，好不容易旅行社能代辦機票、賺點收入，政府還要求業者最好把客人推掉，「這收入是民進黨要補嗎？」更質疑法規沒有法源依據。

侯漢廷批評，民進黨為把台灣人鎖在井裡，無所不用其極，公然威嚇人民外出，更有許多業者擔心，收到公文後是否若繼續辦理相關業務，就會被民進黨查水表。

侯漢廷說，2024年1到10月，台人赴陸共230萬人次，就連許多綠營台商也往來好幾次大陸，「怎麼沒有把他們扣押？」當前兩岸只有罷免民進黨會被扣押，至於上網登錄更是鬼話，縱使人在大陸生病或者意外需要就醫，兩岸不通的陸委會到底要如何協助，當然是請在地台辦協助更快。

侯漢廷表示，假設沒登錄，在大陸有就醫需求，打電話給台灣陸委會，「難道陸委會就不幫忙嗎？」痛批此舉是侵犯隱私、沒事找事，海關出入境本有紀錄，多此一舉是想製造麻煩、恐嚇百姓，主動登錄讓民進黨紀錄，「對赴陸民眾抹紅查水表嗎？」