聽新聞
0:00 / 0:00
因預算被刪導致護照不能發？ 藍委批林佳龍無能、算數不好
外交部長林佳龍指因藍白統刪業務費，今年十月國人換發護照業務恐中斷。國民黨立法院黨團批評，又再對在野黨不實抺黑，依「護照條例」及「護照申請及核發辦法」，國人申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照是國人付錢，外交部負責核發，且按過去標準預算是超過的，林根本算數有問題，說謊不認錯的部長下台是剛好而已。
國民黨團指出，外交部領事事務局今年度三讀後預算數為11億5357萬9千元，經查外交部去（113）年公開採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬元，今年坐擁11.53億元的預算，如何不夠？林佳龍是基本算數有問題？還是認知能力出問題？說謊前都不先對口供嗎？
國民黨團質疑，國人繳交護照規費？規費不是就是用來購買空白護照嗎？國人繳交每本1300元的規費去了哪裡？林佳龍在國會公開表示，外交部今年預算比去年多7億元，這多出來的7億又花去哪裡了？拿去養網軍了嗎？
國民黨團還批，國人近期申辦護照高於預期，是國人要出國洽公？還是國人申辦護照以備不時之需？近期政府搞大惡罷，政局動盪、對等關稅束手無策、外交部爆發共諜案，請問林佳龍，處理這樁樁件件哪一個？一再說謊、無能又死不認錯的外交部長林佳龍已經不適任，下台剛好而已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言