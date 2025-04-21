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因預算被刪導致護照不能發？ 藍委批林佳龍無能、算數不好

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／本報資料照片
國民黨立法院黨團。圖／本報資料照片

外交部林佳龍指因藍白統刪業務費，今年十月國人換發護照業務恐中斷。國民黨立法院黨團批評，又再對在野黨不實抺黑，依「護照條例」及「護照申請及核發辦法」，國人申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照是國人付錢，外交部負責核發，且按過去標準預算是超過的，林根本算數有問題，說謊不認錯的部長下台是剛好而已。

國民黨團指出，外交部領事事務局今年度三讀後預算數為11億5357萬9千元，經查外交部去（113）年公開採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬元，今年坐擁11.53億元的預算，如何不夠？林佳龍是基本算數有問題？還是認知能力出問題？說謊前都不先對口供嗎？

國民黨團質疑，國人繳交護照規費？規費不是就是用來購買空白護照嗎？國人繳交每本1300元的規費去了哪裡？林佳龍在國會公開表示，外交部今年預算比去年多7億元，這多出來的7億又花去哪裡了？拿去養網軍了嗎？

國民黨團還批，國人近期申辦護照高於預期，是國人要出國洽公？還是國人申辦護照以備不時之需？近期政府搞大惡罷，政局動盪、對等關稅束手無策、外交部爆發共諜案，請問林佳龍，處理這樁樁件件哪一個？一再說謊、無能又死不認錯的外交部長林佳龍已經不適任，下台剛好而已。

外交部 林佳龍 護照

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