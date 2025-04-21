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何仁傑涉共諜案 林佳龍：一等諮議應特殊安全查核

中央社／ 台北21日電

國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內助理何仁傑涉共諜案羈押禁見。針對外交部一等諮議是否須受特殊安全查核，外交部長林佳龍今天表示，需由主管機關根據人員業務是否涉機密決定，但「應該要送特殊查核」。

外交部政風處公使韓健豪表示，政風處在12日接到部長室指示後，就開始啟動何仁傑案的調查，調查已將近告一段落，目前正在做資料整理，希望這週完成政風調查。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民眾黨立委黃國昌質詢關切，林佳龍的辦公室主任有無接受特殊安全查核。

林佳龍表示，他的辦公室主任有接受特殊安全查核。

黃國昌追問，何仁傑案調查局是被動查核，看起來吳釗燮的機要沒有送查核，為何外交部沒有依法送查核。

林佳龍說，因為他當時還不是部長，但「我知道問題的關鍵包含這一點」，所以他要求啟動內部的政風調查。韓健豪指出，12日接到部長室指示後，就啟動何仁傑案的調查，調查已將近告一段落，目前正在做資料整理，希望這週完成政風調查。

國民黨立委王鴻薇質詢時，指出何仁傑在國安會任職時接受過安全查核，質疑後續調任總統府、外交部都沒再接受查核，詢問林佳龍這是否有違法問題。

林佳龍表示，這涉及依法行政的部分，但何仁傑是「重返」外交部，所以應該要接受查核。至於何仁傑擔任的「一等諮議」職務是否需要接受安全查核，林佳龍表示，須由主管機關根據相關人員業務是否涉及機密性決定，但他認為「應該要送特殊查核」。

國安會 外交部 林佳龍

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