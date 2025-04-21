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美跨黨派眾議員訪帛琉台灣轉機 會外交部政次重申支持

中央社／ 台北21日電

美國在台協會今天表示，美國聯邦眾議院外交委員會東亞暨太平洋小組主席金映玉眾議員，以及眾議員李、歐斯祖斯基在前往帛琉的途中短暫停留台北，與外交部政務次長陳明祺等人會面，以重申美國對台灣長年以來的跨黨派支持。

美國在台協會（AIT）今天下午透過臉書粉絲專頁發布美國跨黨派眾議員團在台轉機的訊息指出，共和黨眾議員金映玉（Young Kim）、民主黨眾議員李（Susie Lee）、民主黨眾議員歐斯祖斯基（JohnnyOlszewski）在前往帛琉的途中短暫停留台北。

AIT表示，代表團與外交部政務次長陳明祺以及美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）會面，以重申美國對台灣長年以來的跨黨派支持，美國致力確保印太地區的自由開放，支持台灣亦是持守此堅定承諾的一環。

帛琉 美國在台協會 議員

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