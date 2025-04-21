外交部：刪預算減護照採購 備存量確保民眾出國權益
外交部長林佳龍今天表示預算刪減影響護照印製量，外交部領事事務局下午進一步說，今年預算僅能支應購買185萬本空白護照，但預估今年將核發209萬本護照，領務局將以依往例存控至少50萬本安全存量因應，確保民眾出國旅行權益。
外交部下午回覆中央社記者詢問指出，疫情趨緩後，民眾出國及申請護照需求暴增，今年護照申請需求雖已有緩和趨勢，但1月1日至4月18日已核發逾72萬本護照，今年預估核發209萬本，目前護照核發量與疫情前相較仍在高峰，惟外交部領事事務局今年護照印製相關預算遭刪減，僅能支應購買185萬本空白護照。
外交部說明，尚有缺額約25萬本空白護照，領務局將以依往例自行控存的至少50萬本安全存量以為因應，也將與護照供應商中央印製廠密切聯繫，必要時將提前進行採購，以因應預算刪減的影響，並確保民眾出國旅行權益。
據了解，50萬本護照的安全存量，是指領務局透過過去民眾申辦護照的淡季，滾動調整所控存出的存量。
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