接見美國懷俄明州長 蕭副總統：鞏固雙邊關係
副總統蕭美琴今天接見美國懷俄明州長高登（Mark Gordon）訪問團，她說，台灣與懷俄明州多元且強健的夥伴關係已持續數十年，非常高興高登率團來訪，進一步鞏固雙邊關係。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見美國懷俄明州長高登訪問團。
蕭副總統提到，台灣與懷俄明州雙方多元的夥伴關係涵蓋農業、科技、能源等多項領域，也有許多台灣人在懷俄明州求學並取得學位。此外，該州的觀光旅遊也深受台灣人民關注與喜愛。台灣與懷俄明州多元且強健的夥伴關係已持續數十年，非常高興高登率團來訪，進一步鞏固雙邊關係。隨後，副總統與訪團針對台美經貿相關議題進行交流。
訪賓一行由外交部次長陳明祺、美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前往總統府拜會蕭副總統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言