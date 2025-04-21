接見美國懷俄明州長 蕭副總統：鞏固雙邊關係

「駐美大使俞大㵢已經與美國貿易代表署建立溝通管道，對美關稅談判持續進行中！」外交部長林佳龍21日受訪時透露，已經與美國政府建立溝通管道，就關稅與非關稅貿易障礙等題目與美方交換意見。媒體另持續追問共諜何仁傑案的調查進度，林佳龍表示，雖然何已離職，但會針對他過去接觸的業務，進行政風調查。

2025-04-21 14:33