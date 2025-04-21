快訊

「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

接見美國懷俄明州長 蕭副總統：鞏固雙邊關係

中央社／ 台北21日電

副總統蕭美琴今天接見美國懷俄明州長高登（Mark Gordon）訪問團，她說，台灣與懷俄明州多元且強健的夥伴關係已持續數十年，非常高興高登率團來訪，進一步鞏固雙邊關係。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見美國懷俄明州長高登訪問團。

蕭副總統提到，台灣與懷俄明州雙方多元的夥伴關係涵蓋農業、科技、能源等多項領域，也有許多台灣人在懷俄明州求學並取得學位。此外，該州的觀光旅遊也深受台灣人民關注與喜愛。台灣與懷俄明州多元且強健的夥伴關係已持續數十年，非常高興高登率團來訪，進一步鞏固雙邊關係。隨後，副總統與訪團針對台美經貿相關議題進行交流。

訪賓一行由外交部次長陳明祺、美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前往總統府拜會蕭副總統。

美國在台協會 蕭副總統 關係

延伸閱讀

何仁傑有無偷看吳釗燮跟蕭美琴聯繫機密情報？徐巧芯：吳應說明

陳菊移出加護病房病況朝正向發展 住進自費病房1日上萬元

蔡英文、蕭美琴南下探望 高醫今說明：陳菊整體復健狀況穩定

蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案了

相關新聞

外交部：刪預算減護照採購 備存量確保民眾出國權益

外交部長林佳龍今天表示預算刪減影響護照印製量，外交部領事事務局下午進一步說，今年預算僅能支應購買185萬本空白護照，但預...

藍白在野領袖峰會明登場 綠酸要組「破壞法治大聯盟」

國民黨與民眾黨明天將舉行在野領袖峰會，訴求「把民主還給台灣」，並聚焦美國關稅、司法改革、罷免等議題。民進黨發言人吳崢今天...

接見北美台商訪團 賴清德盼化美關稅政策為轉機

賴清德總統今（21日）接見北美台商會回國訪問團時表示，因應美國新關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益；針對...

宏都拉斯有意恢復邦交？ 林佳龍：密切關注、歡迎

外交部長林佳龍今（21日）在立法院外交國防委員會答覆民進黨立委陳俊宇表示，有若干宏都拉斯總統候選人承諾，若勝選要恢復與台...

何仁傑為何不需安全考核？調查局：要用人單位自行提出

曾任總統府秘書長、外交部長的國安會秘書長吳釗燮，其長年幕僚何仁傑因涉嫌擔任共諜被收押。立院司法法制委員會今天召開共諜案專...

共諜何仁傑調查進度 林佳龍：進行中

「駐美大使俞大㵢已經與美國貿易代表署建立溝通管道，對美關稅談判持續進行中！」外交部長林佳龍21日受訪時透露，已經與美國政府建立溝通管道，就關稅與非關稅貿易障礙等題目與美方交換意見。媒體另持續追問共諜何仁傑案的調查進度，林佳龍表示，雖然何已離職，但會針對他過去接觸的業務，進行政風調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。