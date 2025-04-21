罷林沛祥霸團也涉嫌偽造文書 領銜人下午到市調站說明

中選會告發，罷免基市立委林沛祥的霸團也有涉嫌偽造文書情事，基隆地檢署日前指揮警、調查證後，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情。

台灣多地檢方查辦連署罷免案涉嫌偽造文書案，外界質疑「辦藍不辦綠」。公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，第1階段提議連署送件後，中選會審查有116名提議人涉嫌偽造，並發函基隆地檢署告發。