罷林沛祥霸團也涉嫌偽造文書 領銜人下午到市調站說明
中選會告發，罷免基市立委林沛祥的霸團也有涉嫌偽造文書情事，基隆地檢署日前指揮警、調查證後，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情。
台灣多地檢方查辦連署罷免案涉嫌偽造文書案，外界質疑「辦藍不辦綠」。公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，第1階段提議連署送件後，中選會審查有116名提議人涉嫌偽造，並發函基隆地檢署告發。
基隆地檢署11日收到中選會函文，藍營質疑檢方遲無動靜。檢方19日表示，已指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局，針對涉嫌偽造的提議人名冊進行查證，持傳票請相關民眾協助說明。基隆市鄭文婷、張之豪罷免案提議人名冊，也被告發有涉嫌偽造情事，檢方也已分案辦中，並無偏頗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言