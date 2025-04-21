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檢調3點搜索國民黨中央？北檢澄清與事實不符

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

近日全台多處檢調大動作偵辦綠營立委死亡連署書涉偽造文書及違反個資法，今有媒體報導劍指「違法首謀」朱立倫？檢調下午3 時將踏進國民黨中央搜索。對此，台北地檢署今下午澄清，檢察官今無指揮司法警察搜索，該報導與事實不符。

據了解，該報導今天下午2時許直接預告檢調在今天下午3點到國民黨中央黨部調查，若真有此事，就是公布偵查搜我行動，對此，台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署今日均無指揮搜索國民黨台北中央黨部。

台北地檢署指出，本署偵辦「罷免提議書偽造案」及「114年4月17日某政黨人士等違反集會遊行法案」 ，承辦檢察官於今(21)日並無指揮司法警察搜索某政黨中央黨部之偵查作為，特予澄清。

對於國民黨人士違反集會遊行法，北市警局中正一分局報請北檢指揮，今天發出通知書，其中下午2時許送達謝龍介立委辦公室，為了「調查妨害公務、違反集會遊行法」通知謝龍介今年4月28日上午10點到案說明。

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