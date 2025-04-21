快訊

教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

藍白在野領袖峰會明登場 綠酸要組「破壞法治大聯盟」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

國民黨與民眾黨明天將舉行在野領袖峰會，訴求「把民主還給台灣」，並聚焦美國關稅、司法改革、罷免等議題。民進黨發言人吳崢今天在直播節目「午青LIVE」批評，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治如出一轍，應該組成「破壞法治大聯盟」。

民進黨批評，過去1年多，藍白沆瀣一氣共推國會違憲擴權法案，民眾黨帶支持者「小草」至北檢抗議，企圖政治施壓司法，聲援貪汙嫌疑犯柯文哲，國民黨也有樣學樣，帶頭包圍北檢，包庇偽造文書，兩者皆帶頭違法，應該組成「破壞法治大聯盟」。

吳崢提到，高雄雙罷劫領銜人朱磊受訪宣稱，「黨，安排黨員抄黨員名單，有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，還叫黨嗎？這個黨解散算了」。如此毫無法治觀念的大實話，成為違法的最佳證詞。

吳崢批評，為何公民團體連署都沒有大問題，只有國民黨連署出現一大堆爭議，竟誣指是抹黑司法；朱立倫親自號召帶領在北檢抗爭，只有少數人到場，國民黨只看到政治抗議的形式，卻沒有看到核心。對比過去的美麗島事件、太陽花學運等群眾運動，被逮捕的人都能大方坦承自我主張，而不是滿嘴政治迫害、司法不公，說不出任何道理。

此外，對於國民黨立委翁曉玲發文指控中選會陰險、設陷阱陷害年輕人，吳崢回應，翁曉玲根本就是「裝糊塗大師」，當初立法三讀修訂通過的選罷法第98條之2的是國民黨，把年輕人、老人家找來當領銜人，也是國民黨，若真有設陷阱、把人推入陷阱，顯然都是國民黨自己。

司法改革 吳崢 國民黨

延伸閱讀

吳崢：盧秀燕藉批評府院造聲量 藍營縣市長各懷鬼胎

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

「辦藍不辦綠」國民黨聲援罷綠委團體 民進黨揪1點反嗆：陷害年輕人

美高關稅 新北藍議員批中央預判失靈：吳崢連民生預期心理都不懂

相關新聞

藍白在野領袖峰會明登場 綠酸要組「破壞法治大聯盟」

國民黨與民眾黨明天將舉行在野領袖峰會，訴求「把民主還給台灣」，並聚焦美國關稅、司法改革、罷免等議題。民進黨發言人吳崢今天...

罷林沛祥霸團也涉嫌偽造文書 領銜人下午到市調站說明

中選會告發，罷免基市立委林沛祥的霸團也有涉嫌偽造文書情事，基隆地檢署日前指揮警、調查證後，基隆市調站今天下午以證人身分，...

檢調3點搜索國民黨中央？北檢澄清與事實不符

近日全台多處檢調大動作偵辦綠營立委死亡連署書涉偽造文書及違反個資法，今有媒體報導劍指「違法首謀」朱立倫？檢調下午3 時將...

遭羅智強嗆陰險 苗博雅提3條件：做到就不參與罷免與補選

台北市議員苗博雅日前出席罷免藍委羅智強民團活動，聲稱「由她來保護大安區民眾」，遭外界解讀欲爭取立委補選，羅今天早上在臉書...

接見北美台商訪團 賴清德盼化美關稅政策為轉機

賴清德總統今（21日）接見北美台商會回國訪問團時表示，因應美國新關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益；針對...

宏都拉斯有意恢復邦交？ 林佳龍：密切關注、歡迎

外交部長林佳龍今（21日）在立法院外交國防委員會答覆民進黨立委陳俊宇表示，有若干宏都拉斯總統候選人承諾，若勝選要恢復與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。