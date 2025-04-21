接見北美台商訪團 賴清德盼化美關稅政策為轉機

賴清德總統今（21日）接見北美台商會回國訪問團時表示，因應美國新關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益；針對國內受衝擊產業則提供9面向、20項措施的支持方案，盼大家將危機當作轉機，追求更大成果。

賴清德表示，當前美國政府關稅及貿易政策，對全球供應鏈帶來深遠影響，台灣定會妥善面對，並加強台美經貿合作。

賴總統指出，威權主義擴張更顯得台美加共享的民主、自由與人權的珍貴，要共同珍惜；在這個變化更加快速的年代，台灣更需要台商在北美繼續為台灣發聲和打拚。

賴總統表示，因應美國新關稅政策，政府已經組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益；針對國內受衝擊影響產業提供9大面向與20項措施支持方案，以減少受影響的企業；所有台商朋友都是台灣企業跨過太平洋向東開拓市場的功臣，台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作，也希望各界能提供建言，給予協助。

賴總統指出，從以前到現在，台灣企業家面對危機從來都不畏懼，而是將危機當作轉機，追求更大成果，政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，突破未來經濟挑戰。