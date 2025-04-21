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缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

業務費遭凍結50% 林佳龍：很多駐外館處6/30恐打烊

中央社／ 台北21日電

外交部今年度業務費遭凍結50%，且須執行預算數到30%才可以申請解凍。外交部長林佳龍今天表示，以目前預算解凍情況，很多駐外館處到6月30日就要打烊，對國家傷害非常大。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。國民黨立委黃仁質詢時關切，以往外交部4月就會送交預算解凍案，但今年至今尚未有任何解凍案。

林佳龍解釋，這次的預算解凍程序是需要在立法院會進行，並非在委員會進行，和以往不同，目前由行政院主計總處彙整各部會的解凍案，涉及行政院與立法院的協商，因此行政院有通盤考量。

民進黨立委林楚茵質詢時，指出國民黨團在立院的提案，原本要凍結外交部業務費70%，後來手寫改成50%，但還設下解凍條件「執行預算數30%才可以申請解凍」，並且要經過院會同意，因此詢問林佳龍目前外交部預算執行是否已超過30%。

林佳龍表示，應該還沒有，而且預算執行都要嚴格監督，一年平均算下來3成的話，至少要等4月過完，精準執行3成預算，卻不動用被凍結部分，確實很難，況且立法院也有會期限制，如果不能先解凍，很多計畫無法啟動，比如國際很多合作案。

林佳龍說，如果要亡羊補牢，希望請立法院可以將解凍程序交回委員會，畢竟外交預算被凍結50%，很多外館到6月30日就要打烊，不論是水電或外館約聘人員薪資，這些影響對國家傷害非常大。

外交部 林佳龍 立法院

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