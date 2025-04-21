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何仁傑為何不需安全考核？調查局：要用人單位自行提出

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
近日執政黨高層內部頻爆出共諜案，包括國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理也涉入其中。立法院司法及法制委員會今日排定「共諜滲透進行檢討等」專題報告，邀集司法院、法務部、國安會等行政部會列席並備質詢，法務部長鄭銘謙（右）率調查局長陳白立（左）列席報告，神情嚴肅。記者林俊良／攝影
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曾任總統府秘書長、外交部長的國安會秘書長吳釗燮，其長年幕僚何仁傑因涉嫌擔任共諜被收押。立院司法法制委員會今天召開共諜案專案報告，何仁傑在任時為何未依法定期安全考核引發立委關切，要求調查局追究吳釗燮等人責任。調查局說，安全查核需要由用人機關提出。法務部長鄭銘謙則表示，任何人涉入共諜，只要有犯罪嫌疑，檢察官都會依照證據偵辦。

立法院司法法制委員會21日邀請法務部、國防部、國安局等相關單位列席針對「軍事審判專庭(股)之執行現況，並就共諜滲透、機敏洩漏等國安事件及忠誠安全核可機制，提出檢討報告及防制措施」。民眾黨立委黃國昌質詢時關切，何仁傑及總統府諮議吳尚雨涉入共諜案，兩人有無依據「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」第5條第1項規定，在其出任、再任或轉任時辦理特殊安全考核？調查局長陳白立回答，何仁傑在2016年初任時辦理考核過1次，其餘轉任時皆無再考核；吳尚雨則未辦理過安全考核。

陳白立並表示，查核要由用人機關提出，調查局才能被動查核。黃國昌因此要求，調查局應發函給相關單位追究責任。

黃國昌也關切，在國安法中，針對洩漏國家機密有無處罰過失犯？例如吳釗燮的助理涉及共諜，他應該注意卻沒注意，進而導致國家機密遭到洩漏，吳釗燮是否有盡到責任義務？是否需要被究責？法務部長鄭銘謙則說，只要合乎犯罪要件及證據，檢察官就會調查。

吳釗燮 國安法

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