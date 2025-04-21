共諜何仁傑調查進度 林佳龍：進行中

「駐美大使俞大㵢已經與美國貿易代表署建立溝通管道，對美關稅談判持續進行中！」外交部長林佳龍21日受訪時透露，已經與美國政府建立溝通管道，就關稅與非關稅貿易障礙等題目與美方交換意見。媒體另持續追問共諜何仁傑案的調查進度，林佳龍表示，雖然何已離職，但會針對他過去接觸的業務，進行政風調查。

針對接觸業務調查

立法院外交國防委員會21日邀請外交部長林佳龍進行業務報告，林佳龍在會前受訪時，被問到對美關稅戰的談判進度，林佳龍表示，駐美大使俞大㵢不只與美國國務院進行接觸，還有與美國貿易代表署建立溝通管道。媒體詢問，日本首相石破茂曾說日本模式是全球談判模式，台灣會效仿嗎？

「總統賴清德已經把態度講得很清楚！」林佳龍回應說，包括賴總統曾透過影片發表談話，還有在外媒投書，都有對美方展示我方的態度，針對關稅、非關稅貿易障礙等美方長年關注的議題，以及投資、採購與出口管制，都在這次的談判圍內。

共諜案部分，有媒體質疑，何仁傑送政風據悉已經是一年前，為何過去一年外交部都沒說明？林佳龍僅回應說，當時他還沒有上台，但他得知相關案件後，就有啟動政風調查，雖然何仁傑已經離職，但也會針對他過去業務接觸的人，還有目前偵辦中可能涉及洩密的問題，都會繼續追查。

東南亞有望增免簽

民進黨立委陳俊宇則詢問，我國已經有139地可以免簽，未來是否還有機會增加可免簽的國家或地區？林佳龍回應說，東南亞還有國家在爭取中，但還有涉及簽證費用的部分還有協商，但希望基於對等的原則，讓東南亞國家可以開放免簽。另外，部分中東與非洲國家也有在進行免簽的談判。

但陳俊宇擔心，今年領務局的預算遭部分刪減，恐導致空白護照到10月就會不夠用，外交部要如何因應？領務局代理局長陳尚友回應說，依照目前護照申請速度，有可能短缺15到20萬本，會透過提早招標應急。

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