快訊

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

共諜何仁傑調查進度 林佳龍：進行中

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
外交部長林佳龍21日到立法院備詢，就共諜、對美談判與護照等議題進行回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
外交部長林佳龍21日到立法院備詢，就共諜、對美談判與護照等議題進行回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「駐美大使俞大㵢已經與美國貿易代表署建立溝通管道，對美關稅談判持續進行中！」外交部長林佳龍21日受訪時透露，已經與美國政府建立溝通管道，就關稅與非關稅貿易障礙等題目與美方交換意見。媒體另持續追問共諜何仁傑案的調查進度，林佳龍表示，雖然何已離職，但會針對他過去接觸的業務，進行政風調查。

針對接觸業務調查

立法院外交國防委員會21日邀請外交部長林佳龍進行業務報告，林佳龍在會前受訪時，被問到對美關稅戰的談判進度，林佳龍表示，駐美大使俞大㵢不只與美國國務院進行接觸，還有與美國貿易代表署建立溝通管道。媒體詢問，日本首相石破茂曾說日本模式是全球談判模式，台灣會效仿嗎？

「總統賴清德已經把態度講得很清楚！」林佳龍回應說，包括賴總統曾透過影片發表談話，還有在外媒投書，都有對美方展示我方的態度，針對關稅、非關稅貿易障礙等美方長年關注的議題，以及投資、採購與出口管制，都在這次的談判圍內。

共諜案部分，有媒體質疑，何仁傑送政風據悉已經是一年前，為何過去一年外交部都沒說明？林佳龍僅回應說，當時他還沒有上台，但他得知相關案件後，就有啟動政風調查，雖然何仁傑已經離職，但也會針對他過去業務接觸的人，還有目前偵辦中可能涉及洩密的問題，都會繼續追查。

東南亞有望增免簽

民進黨立委陳俊宇則詢問，我國已經有139地可以免簽，未來是否還有機會增加可免簽的國家或地區？林佳龍回應說，東南亞還有國家在爭取中，但還有涉及簽證費用的部分還有協商，但希望基於對等的原則，讓東南亞國家可以開放免簽。另外，部分中東與非洲國家也有在進行免簽的談判。

但陳俊宇擔心，今年領務局的預算遭部分刪減，恐導致空白護照到10月就會不夠用，外交部要如何因應？領務局代理局長陳尚友回應說，依照目前護照申請速度，有可能短缺15到20萬本，會透過提早招標應急。

【更多精采內容，詳見

免簽 林佳龍 美國

延伸閱讀

政風調查何仁傑案本周完成 林佳龍：加速行政究責

預算遭刪 外交部估今年10月後護照安全存量吃緊

林佳龍：對美談判準備順利進行

林佳龍：台日可在民主供應鏈與非紅供應鏈合作

相關新聞

宏都拉斯有意恢復邦交？ 林佳龍：密切關注、歡迎

外交部長林佳龍今（21日）在立法院外交國防委員會答覆民進黨立委陳俊宇表示，有若干宏都拉斯總統候選人承諾，若勝選要恢復與台...

何仁傑為何不需安全考核？調查局：要用人單位自行提出

曾任總統府秘書長、外交部長的國安會秘書長吳釗燮，其長年幕僚何仁傑因涉嫌擔任共諜被收押。立院司法法制委員會今天召開共諜案專...

共諜何仁傑調查進度 林佳龍：進行中

「駐美大使俞大㵢已經與美國貿易代表署建立溝通管道，對美關稅談判持續進行中！」外交部長林佳龍21日受訪時透露，已經與美國政府建立溝通管道，就關稅與非關稅貿易障礙等題目與美方交換意見。媒體另持續追問共諜何仁傑案的調查進度，林佳龍表示，雖然何已離職，但會針對他過去接觸的業務，進行政風調查。

共諜案究責吳釗燮？ 法務部：有證據會偵辦

「為何何仁傑牽涉共諜案，在任時從未被依法進行安全考核？法務部應該說清楚！」民眾黨立委黃國昌21日質詢時質疑，依法這些助理在轉任、在任時都應該辦理特殊安全考核。法務部調查局長陳立白則回應，查核要由用人機關提出，調查局才能被動查核。法務部長鄭銘謙則說，只要合乎犯罪，檢察官就會調查。

立院譴責國安會缺席共諜專報 國安會：憲政體制不宜備詢

綠營共諜案延燒，立法院司法及法制委員會今（21日）邀請相關部會報告，國安會秘書長吳釗燮沒出席遭譴責；國安會稱其為總統諮詢...

政風調查何仁傑案本周完成 林佳龍：加速行政究責

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，外交部長林佳龍今（21日）在立法院外交國防委員會備詢表示，他是直到立委質疑才知道有此事；外交部政風處說，12日啟動調查，可望本周完成政風調查報告，林佳龍表示，將加速進行，以求最快時間完成行政究責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。