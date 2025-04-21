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立院譴責國安會缺席共諜專報 國安會：憲政體制不宜備詢

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

綠營共諜案延燒，立法院司法及法制委員會今（21日）邀請相關部會報告，國安會秘書長吳釗燮沒出席遭譴責；國安會稱其為總統諮詢機關，不宜至立院報告備詢，以符憲政體制，對於在野黨立委譴責，深感遺憾。

立法院司委會今舉行「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全核可機制，提出檢討報告及防治措施」會議，邀請司法院、法務部、國安會等官員列席並備詢；吳釗燮未到場，國民黨召委吳宗憲稱沒有收到吳的請假單。

國安會表示，依據中華民國憲法增修條文第2條第4項，及國家安全會議組織法第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及該會有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

國安會表示，該會遵循與歷任政府一致之體制及慣例，已於18日去函立院司委會及會議主席說明；對於司委會由在野黨委員提起的譴責案，國安會深感遺憾，再次籲請尊重我國憲政體制及慣例。

司委會 國安會 立法院

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