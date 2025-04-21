政風調查何仁傑案本周完成 林佳龍：加速行政究責

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，外交部長林佳龍今（21日）在立法院外交國防委員會備詢表示，他是直到立委質疑才知道有此事；外交部政風處說，12日啟動調查，可望本周完成政風調查報告，林佳龍表示，將加速進行，以求最快時間完成行政究責。

林佳龍在民眾黨立委黃國昌質詢時肯定答覆，稱他的辦公室主任有接受特殊安全查核；國民黨立委王鴻薇詢問，一級諮議被聘用前要接受特殊查核？以及，外交部一等諮議通常會涉及哪些機密？林佳龍表示，看部長賦予的任務，一般都有幾敏性，具體要看每個人的業務。

隨著案件延燒，被發現何仁傑僅在2016年接受過一次特殊查核，王鴻薇質疑，何仁傑從國安會調任到總統府和外交部都沒有查核。

林佳龍表示，「您問我的話，我認為應該要查核。」林說，他是在有立委質疑時才知道何案，當下就展開政風調查，彙整並約詢相關人員，了解何在外交部涉及的機敏性範圍到哪裡。

林佳龍說，他已責成政風調查，釐清何仁傑接觸的業務和人士，調查最近會完成，外交部會做損害控管，避免未來再發生。

外交部政風處公使韓健豪表示，他12日接到指示就啟動調查，目前已經將近告一段落，正在整理資料，盡快努力希望這周做出來。

黃國昌問要多久會行政究責，林佳龍說，「最快時間」，他會加速進行，但要看到調查報告才能知道。

國民黨立委徐巧芯9日在外交國防委員會質詢國安局長蔡明彥時，爆料吳釗燮有一名何姓助理也是共諜，正由國安局調查中；徐巧芯的爆料誤植同名同姓的一位外交部現任官員，她為此致歉；涉案的何仁傑11日遭收押禁見，徐巧芯稱真相很快就來了。

外交部說明進用人員的安全查核機制，若涉及國安或重大利益職務，任用前會辦理特殊查核，政務人員任命數總統任免範圍，依規定不用辦理特殊查核；聘雇人員也不屬於特殊查核範圍，進用前會辦理一般安全查核。