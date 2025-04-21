藍白不滿國安會未赴司委會報告 提案譴責

立法院司法及法制委員會今天原邀請國安會派員就機敏洩漏等議題進行專題報告，但沒人出席，國民黨、民眾黨立委表示不滿，稱此舉迴避監督，提出臨時提案譴責，經決議通過。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、法務部廉政署署長、國家安全會議、國防部、國家安全局等率所屬相關單位列席就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，並備質詢。

委員會上午9時開會，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲便說，國安會沒向他請假，也沒派人到會，強調國安會派誰到會，並沒有指定，日前有1名自稱國安會的人，拿著信封到他的辦公室表達想要請假，他的助理回覆召委不在，應要跟召委本人講，助理當下拒收信封；民眾黨立委黃國昌則說，國安會耍官威，要求吳宗憲依前例譴責。

對此，民進黨立委吳思瑤表示，立法院收發文系統顯示，國安會在4月18日分別寄出請假函文給委員會及召委吳宗憲辦公室，收文方均已確認。

吳宗憲不滿回應，如果是這樣，只要機關不想來寄出電子郵件就算請假完成，這算「報備制」，但是目前是「召委許可制」，強調任何機關不能來，就麻煩請假並經過召委同意。

黃國昌及國民黨立委王鴻薇等人臨時提案，國安會未經主席准假，未派員到會列席，藐視委員會，應予譴責。

處理臨時提案時，民進黨多名立委表達有異議，改由舉手表決，現場立委11人，經表決贊成6人，反對5人，本案贊成者多數通過。

另一方面，行政院人事行政總處訂定「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」指定調查局辦理查核；多數立委對此詢問國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑、總統府總統辦公室聘用諮議吳尚雨涉及共諜案，是否曾被查核過，否則恐成國家安全漏洞。

調查局長陳白立表示，調查局在2016年5月有對何仁傑特殊查核過一次，時間點應是他進入國安會前進行查核，未對吳尚雨查核過；此項查核機制，調查局為被動身分，主要由用人機關的人事單位列出職稱名冊，並通知調查局進行查核。

調查局提供的書面報告指出，針對特殊查核實務部分，現行有4個精進事項，包含應辦理特殊查核公務人員的提列範圍不足，以職稱為提列依據易有疏漏；受查核人就查核項目違反真實揭露義務欠缺處罰規定；現行查核項目並未納入財務信用及債務狀況；僅於任職前查核，欠缺任職期間定期及不定期查核機制。