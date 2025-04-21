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國民黨籲政府勿哭窮賣慘 卻不送解凍案到立院

中央社／ 台北21日電

國民黨立法院黨團今天表示，民進黨只會造謠，不缺錢，總預算公布已經31天一直造謠，卻不見任何部會向立法院提解凍報告，目的就是為了繼續將責任推給在野黨、製造社會對立；呼籲政府不要哭慘、賣窮，卻不送任何解凍案到立法院。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長王鴻薇指出，民進黨一路造謠，現還在講藍白刪預算影響業務進行，但總預算已在3月21日經總統府公告，至今行政院未送交任何一件解凍案到立法院，結果行政院卻一直告訴大家藍白刪除、凍結預算，讓政務無法推動。

國民黨立委葛如鈞表示，政府現在賣窮喊冤，但面對何時提出解凍報告卻支吾其詞，其實很多是書面報告就能解決，且已有公務員爆料，政府現在就是下令扣住已準備好的解凍報告，這樣要怎麼團結。

葛如鈞呼籲，民進黨各委員會的召委應與中央政府口徑一致，不要再操弄民意、欺騙大眾說沒錢；也呼籲執政部會要行政中立，不要哭慘、賣窮，卻不送任何解凍案到立法院。

國民黨團首席副書記長羅智強認為，民進黨不送解凍案是繼續造謠的陽謀，這是拿人民權益當人質，只是為鼓動大罷免；他得到消息，是行政院下令不要送解凍案，就是要拖著讓預算凍結，以方便下鄉造謠，他歡迎行政院長卓榮泰來打臉，想要否定這爆料訊息，就是把解凍案送到立院。

針對國民黨主席朱立倫日前號召支持者到台北地檢署外抗議後，內政部長劉世芳表示將依「集會遊行法」處理，北市警會先傳喚首謀者朱立倫、國民黨立委謝龍介與發言人楊智伃；羅智強回應，他與謝龍介都在名單中，要抓來抓，他已經做好被清算的準備。

國民黨 立法院 行政院

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