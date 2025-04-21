【重磅快評】在野峰會前喊傳首謀者 劉世芳失算了嗎？

國民黨主席朱立倫17日喊出「晚上北檢見」，聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，現場發生推倒拒馬衝突。內政部長劉世芳今天宣稱，警方傳喚名單有3名「首謀者」，分別為朱立倫、藍委謝龍介和國民黨發言人楊智伃。號召支持者到法院前聲援，藍綠都有，但內政部長以「 首謀者」稱呼在野黨主席，卻是歷來僅見，藍白峰會、藍營上凱道在即，劉世芳的操作充滿權謀。

劉世芳今赴立法院內政委員會前受訪，針對是否本周就會傳喚朱立倫到北檢說明？劉說，這要請教台北市警察局，台北市警察局長李西河在台北市議會回答很清楚，就依「集會遊行法」處理，提列名單為首謀者，包括朱立倫、謝龍介、楊智伃。媒體再問，近來許多藍營民代「自首」曾在北檢踏過拒馬，是否一併約談？劉重申，依台北市警局蒐證已得知首謀者，會請警方先傳喚朱立倫等三人。

劉世芳先用「請教台北市警察局」，以示尊重地方警察機關，接著又以「會請警方先傳喚朱立倫等三人」則明顯擺出「下令」的姿態。台北市警察局要如何接招，會不會全盤接受劉世芳的指導棋，備受關注。

只是，罷免連署並非頭一遭，但是司法單位大動作投入偵辦，而且被偵辦的都是藍營，則是從所未見；由於事件已發展成政治事件，國民黨連首都的黨部主委都被聲押，如果主席都不出面聲援，在野黨是不是乾脆關門算了？

要說發動眾到地檢署聲援就要追查首謀者的刑責，那民進黨聚眾地檢署聲援綠營政治人物的案例更是不勝枚舉，但也從未見司法單位有在查誰是「首謀者」？

最讓人印象深刻的莫過於2008年雲林縣長蘇芬涉收賄被檢方聲押事件了，當時民進黨人士聲援蘇治芬的陣仗可比呂錦茹大多了，柯建銘還說檢察官是假貪瀆之名，行政治追殺之實，違反程序正義，押人取供，批檢察官是「血滴子」。但事後有人說要查究聚眾聲援蘇治芬的首謀者？

當年檢方偵辦蘇治芬不僅有污點證人指證，檢方也查出行賄具體數額，雲林地院裁定她以600萬元重保，民進黨猶能「理直氣壯」發動近千人前往地檢署聲援，大罵檢察官是血滴子；反觀，呂錦茹被約談 ，檢方並沒有查到任何證據證明她有幽靈連署有關，既無人指證，也沒有查到交付名冊，僅因她是市黨部主委就推論她同意或指示偽造名冊，法院無保請回不是反證藍營的聲援有理嗎？那一種檢察官像血滴子，不是很容易分辨嗎？

國民黨主席朱立倫明天將與民眾黨主席黃國昌舉行在野峰會，共商美國關稅政策與國內政治局勢，26日還要號召支持者上凱道反紅共、反綠共，綠營豈能坐視？劉世芳跑出來說朱立倫是北檢聲援行動的首謀者，任何稍有常識者都會看出背後的政治動機。但如此政治操作，難道不會激起在野更深的危機感，反而激發更大的政治能量？劉世芳會不會失算了？