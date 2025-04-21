徐巧芯諷綠營「邪教化超愛投票」 吳思瑤酸：狗屁倒灶

國民黨立委徐巧芯聲援罷免民進黨立委吳思瑤團體時酸說，「民進黨邪教化超愛投票」。吳思瑤回擊，徐巧芯許多言論早已背離社會對適任立委的基本期待，人民不會支持只會耍嘴皮子、不專業問政的立委。

徐巧芯周末參與「惡罷退散志工團」於士林北投區舉辦的活動，聲援藍營罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」。徐巧芯開講時大酸綠營人士一定會去投票，因為綠營就像邪教，超愛投票，把政治放在第一位。

對此，吳思瑤批評，民主非常珍貴，社會期待立委專業問政，說一些不三不四、狗屁倒灶及前言不對後語的話術，人民不會支持只會耍嘴皮子、不專業問政的立委。

民進黨立委林楚茵也說，徐巧芯公開嘲諷人民連署罷免投票，但徐巧芯能當立委正是人民投票所給的，徐不好好當立委，只會比中指、嗆警察又洩漏外交機密，「詐騙立委被罷免剛好而已」。