籲倒閣救柯討民主 藍青平台「新共和」要給小草一封信

倒閣話題熱烈，不過外界認為民眾黨恐不願參與，適逢明在野高峰會，外界也關注是否有合作契機？藍營青年平台「新共和」發出給「小草」的一封信，盼「倒閣救柯，討回民主」，呼籲白營一起思考投入倒閣和國會全面改選的可能，讓台灣的民主重回正軌。

「新共和」昨於官網上發布「『倒閣救柯，討回民主』—給民眾黨朋友的一封信」，向民眾黨和小草支持者建議「倒閣救柯」、「討回民主」。「新共和」主筆室今表示，民眾黨主席黃國昌認為倒閣就是讓民進黨在國會「翻桌」，但如果什麼都不做，就無法阻止「正在翻桌」的民進黨。

「新共和」分析，有民眾黨團幹部提出要連總統一同改選，但就現行憲政制度及立院生態，罷免總統案要送出立院及公投都是高門檻，而倒閣重選就可將「倒賴」加入論述中，號召民眾授權給予在野陣營三分之二的國會席次，才有實現「罷免賴清德」、阻擋其一意孤行強推台獨戰爭的可能，真正守護台灣安全與和平穩定。

「新共和」坦言，據各方掌握，若罷免／反罷免對壘下去，以國民黨一年前僅以小勝拿下的10至15個選區內，最後恐讓民進黨在國會成功翻盤、單獨過半，屆時台灣將走向全面綠色獨裁；正常民主社會的政黨政治競爭，恐在執政黨操弄司法不斷介入下，不復存在。

「新共和」還說，民眾黨前主席柯文哲正遭遇司法不公，呼籲民眾黨陣營應推動全面改選、展現新民意，才是把柯從「不當羈押」中解救出來、以免發生任何憾事的唯一方法，「我們不相信民眾黨的主事者不想救柯Ｐ！」

「新共和」呼籲，依據現有民調計算，如果國會全面改選，民眾黨和2024年的大選相比，維持目前不分區席次版圖的機率「只高不低」；若兩黨攜手促成倒閣，在地方選區方面的合作，藍白也絕對有正面討論的空間，只有無私合作，才能共同煞住民進黨濫權獨裁的失速列車。