在野黨主席明會面共商國事 黃國昌喊話賴總統共同參與

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌明天將舉行在野領袖峰會共商國是。民眾黨主席黃國昌今天表示，如果民進黨主席賴清德能夠參與，相信是國家之福也是社會之福，只要對方提出任何時間地點，在野黨都非常願意公開討論，明天的會議採全程公開，藍白兩黨會各自提出訴求。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，早在今年農曆過年期間，自己就一再提出誠懇呼籲，希望賴清德總統以蒼生跟台灣為念，好好準備如何因應美國總統川普提出的新政，而不要繼續撕裂台灣社會，創造更多的對立跟衝突，很遺憾沒有得到善意的回應，反而是看到民進黨變本加厲。

不過，黃國昌也說，如果賴清德能夠共同參與明天的在野領袖峰會，相信是國家也是社會之福，再次呼籲賴總統以台灣跟蒼生為念，朝野共同面對川普的高關稅政策，而立法院的三個主要政黨，黨主席是時候坐下來會面，或許身為總統公務繁忙，只要對方提出任何時間地點，「我們都願意跟他公開討論，台灣要怎麼因應這個變局。」

黃國昌說明，明天的會議全程公開，基於對朱立倫的尊重，他不便預設談話內容，在野黨對於國家的憂心，希望共同攜手團結社會，不要讓執政黨再度撕裂人民、造成更多對立跟衝突，「我跟朱立倫各自都會在會中代表兩個政黨，表達我們的訴求跟看法。」

媒體詢問，藍白兩黨曾經有不愉快的合作經驗，黃國昌則說，在過去既往的經驗上面，大家可能有不好的回憶，「但是請容我強調，歷史的那一頁翻過去以後，現在最重要的是以台灣跟蒼生為念」，當前百工百業面臨高關稅衝擊，整個台灣社會更是被嚴重撕裂，民眾黨認為要把國家利益擺在第一位，而相信也是台灣社會的期待。

此外，台北市長蔣萬安先前拋出倒閣議題，朱立倫昨天受訪時向媒體說明，「民眾談倒閣都是要倒掉賴總統，而不是針對賴總統的稻草人行政院長卓榮泰」。黃國昌聽聞後表示，現在最大的問題是賴總統，民眾黨的立場也非常清楚，如果要面對最新的民意，總統一樣辭職全面重選。

黃國昌直言，如果只是提倒閣解散國會，不管重新選舉的結果為何，一樣是由賴清德擔任總統，對於現在的困局毫無幫助，不同政黨都有各自的主張，然而民進黨更是讓人搞不清楚，例如該黨立法院黨團幹事長吳思瑤，先是說不會隨國民黨起舞，但是黨內卻有立委希望倒閣，「如果是這樣子的話，藍綠立委倒是可以相互合作。」